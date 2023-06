Sara Samaniego, conocida en redes sociales como ‘Marce, la recicladora’, contó y mostró cómo fue víctima de hurto en la entrada de un hotel en Santa Marta. El atraco fue en segundos.

Por medio de su cuenta de Instagram, en donde cuenta con cerca de 400.000 seguidores, Samaniego relató con tristeza lo que le ocurrió y también reveló el video y momento exacto en el que pasó el hecho delincuencial.

Allí, se observa a la ‘influenciadora’ llegando a la puerta del hotel en donde se hospedaba [Santa Marta] y en cuestión de segundos aparece el delincuente corriendo hacia ella y arrebatándole un bolso que llevaba en el brazo derecho.

Aunque ‘Marce, la recicladora’ no se había percatado de que este ladrón, quien la toma por sorpresa y por la espalda, la estaba siguiendo, ella intentó forcejear con el sujeto que finalmente se llevó el bolso con dos celulares, un parlante, un micrófono y su agenda de apuntes.

Además, Samaniego también contó que el hotel no quiso asumir su responsabilidad, a pesar de que el robo ocurrió en las instalaciones:

“Lastimosamente, el hotel no fue tan solidario y a pesar de que fue dentro del mismo no quisieron asumir nada de responsabilidad; la Policía hizo ronda anoche pero no encontraron al ladrón. Afortunadamente no me apuñaló ni nada, pero cuando me jalo me lastimo mucho el brazo y ahorita me duele mucho moverlo”, señaló ‘Marce’.