Los nombres de las dos periodistas son reconocidos en los oyentes de RCN Radio y La FM, pues Úrsula estuvo varios años detrás de los micrófonos de la emisora, mientras que Valesca se continúa desempeñando en estas casas editoriales. Sin embargo, todo parece indicar que entre ambas profesionales hay rencillas personales y quedó más que claro luego de una fea respuesta de Alvarado a un tuit de Levy.

Valesca Alvarado, de La FM, tuvo grosera respuesta con excompañera Úrsula Levy

Levy por muchos años fue una destacada locutora en su estadía en RCN Radio y La F. M. Según su perfil en LikedIn, estuvo en los micrófonos de ambas emisoras por más de tres años, entre 2019 y 2022. A pesar de su salida, la periodista no parece tener roces con su antigua casa editorial y recientemente le dejó claro a través de Twitter unas palabras alentadoras.

Qué bien suena @lafm La programación de la música, impecable 👏🏻👏🏻👏🏻 — Úrsula Levy (@Uschilevy) June 10, 2023

“Qué bien suena La FM. La programación de la música, impecable”, dijo ‘Uschi’, como también se hace llamar.

Sin embargo, lo que empezó como un halago y alentador mensaje terminó en un fuerte cruce de palabras cuando Valesca Alvarado tuvo un gesto con su excompañera que dejó mucho de qué hablar. En ese mismo tuit, un seguidor le preguntó a Levy si volvería a La FM y antes de responder, Alvarado se metió y le dijo al internauta “esperemos que no”.

Esperemos que no. 😬 — Valesca Alvarado Ríos (@valescaalvarado) June 10, 2023

Enseguida, la exlocutora de la cadena reprochó las malintencionadas palabras preguntando si su excompañera tenía algún problema personal con ella.

“A ver, Valesca…contame: ¿cuál es tu problema conmigo?”, la paró en seco Levy, a lo que la otra periodista respondió: “Ninguno, estimada, tienes mucho talento. Solo no me gustan tus dramas al aire”.

Ninguno, estimada, tienes mucho talento. Solo no me gustan tus dramas al aire. ❤️ — Valesca Alvarado Ríos (@valescaalvarado) June 10, 2023

Sin embargo, la cosa no se quedó ahí, pues Levy expuso a su excompañera en otro tuit. Con captura de pantalla en mano de los mensajes, le dio los mejores deseos a Álvarez, pero interpretó sus palabras como un deseo de que no consiguiera trabajo.

“Les presento a mi ex compañera Valesca Alvarado… Desearle a un colega que no tenga trabajo solo habla de lo poco decente que sos. Te deseo mucha suerte en las noches de RCN radio…y ojalá algún día alguien sepa de vos por algo más que tus trinos venenosos”.

La actual locutora de las emisoras radiales respondió inmediatamente, metiendo más leña al fuego, dando a interpretar que Levy no interpretó bien sus palabras. “Nunca te deseé no tener trabajo. Comprensión lectora, querida. Un abrazo”.

Nunca te deseé no tener trabajo. Comprensión lectora, querida. Un abrazo. ❤️ — Valesca Alvarado Ríos (@valescaalvarado) June 10, 2023

Enseguida, los internautas reprocharon el actuar de Alvarado y le mandaron mensajes de apoyo a Levy. Uno de ellos fue ‘Bako’, vocalista del grupo The Mills, quien dijo lo siguiente: “Qué comentarios tan desafortunados y reveladores, querida. Mal”.

Que comentarios tan desafortunados y reveladores querida. Mal. — Bako (@Bako_music) June 11, 2023

Otros de las respuestas destacadas al pletito fueron algunos como: “qué vieja tan paila. No hay otro adjetivo. He tenido compañeros así”, “Me sorprende mucho, ella hizo unos reemplazos en La W. Qué comentario tan mala leche y horrible. Sin palabras”, “Lo lamento. Espero que puedas conseguir trabajo muy pronto”, “Mi abrazo sincero contigo, que desafortunado tener ex compañeros así (mucho veneno)”.

Con el siguiente tuit, Úrsula Levy agradeció el apoyo de colegas del gremio y de demás internautas: