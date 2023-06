Este martes, el joven comunicador reapareció en su cuenta de Twitter después de varios días y confirmó que estaba bien luego de haber sido víctima de la delincuencia.

Según lo dado a conocer por su compañera Érika Zapata, a Palacio lo robaron y lo dejaron completamente incomunicado. De hecho, él invitó a sus seguidores para que tuvieran cuidado en las calles del país ya que la delincuencia está desbordada.

Gracias a Dios estoy bien. Muchas gracias a quienes me han escrito. Lo material aunque da impotencia por el esfuerzo conque se consigue, no se compara con la vida. A cuidarnos mucho ante esta ola de inseguridad. Perdí todos mis contactos, agradezco si me escriben.

— Sebastián Palacio (@sebastian_pal) June 6, 2023