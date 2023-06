Los seguidores del comunicador en redes sociales, principalmente en Twitter, pudieron percatarse de que desde hace varios días no publicaba ningún mensaje en su cuenta oficial.

Sin embargo, este martes el reportero volvió a pronunciarse y lo hizo por medio de un mensaje de tranquilidad, en el que además agradeció a todos los que se preocuparon por él.

Aunque no dio muchos detalles, Palacio —quien hace unos días desmintió su supuesta muerte— confirmó que había sido víctima de los delincuentes y pidió a sus lectores que se cuiden de la inseguridad.

El domingo, la también periodista del informativo Érika Zapata publicó en su cuenta de Twitter que a Palacio —uno de sus amigos más cercanos— lo habían robado. Incluso, advirtió que si a alguien le escribían desde el número del periodista ignorara el mensaje, ya que no era él.

Buenas noches. Les cuento que mi amigo Sebastián Palacio fue víctima de hurto y está totalmente incomunicado. Si les escriben de su número, no es él. Gracias.

La preocupación de los seguidores del comunicador llegó a su fin en la mañana de este martes, cuando el propio reportero lamentó lo sucedido y aseguró estar bien.

“Gracias a Dios estoy bien. Muchas gracias a quienes me han escrito. Lo material, aunque da impotencia por el esfuerzo con que se consigue, no se compara con la vida”, trinó Palacio.

Gracias a Dios estoy bien. Muchas gracias a quienes me han escrito. Lo material aunque da impotencia por el esfuerzo conque se consigue, no se compara con la vida. A cuidarnos mucho ante esta ola de inseguridad. Perdí todos mis contactos, agradezco si me escriben.

