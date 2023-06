El coronel Óscar Dávila, según la versión del presidente Gustavo Petro, se disparó cuando estaba en su carro, con el arma de dotación de su conductor. Aún no han dado a conocer el dictamen de Medicina Legal, pero poco a poco se sabe más de su vida y vinculación al caso Laura Sarabia.

Como él trabajaba en el piso 13 del edificio de la Dian, su nombre ha estado relacionado a este caso de interceptación ilegal, aunque no se le había acusado de ningún hecho en concreto.

La revista Cambio, que ha dado a conocer varios hechos sobre las chuzadas, dio a conocer que la investigación de la Fiscalía llevó a tres coroneles. Uno de ellos es Dávila.

Si bien todo son meras teorías por las pesquisas hechas hasta el momento, y para determinar lo que está detrás de estas chuzadas, la periodista Sylvia Charry, de Cambio, llamó al coronel Dávila para que diera su versión sobre lo que estaba averiguando el ente investigador.

Aunque él ya se había puesto a disposición de las autoridades para declarar y hasta había recibido a los investigadores del CTI en el edificio Sendas, no quiso responder las preguntas de la periodista. Esa conversación, según ella, sucedió en la tarde del viernes.

La noticia de la muerte del coronel Dávila se conoció pasadas las 7 de la noche, pero antes de que disparara el arma, él llamó a la periodista de Cambio. Así lo dio a conocer ella en sus redes sociales.

(Vea también: De quién es la camioneta donde hallaron muerto al coronel Dávila, salpicado en chuzadas)

“El coronel Dávila me marcó unos 15 minutos antes de quitarse la vida y no le contesté en ese momento. Habíamos hablado dos horas antes de esa última llamada y él ya sabía cuáles eran mis preguntas. Me pesa en alma no haberle contestado, coronel”, escribió en su cuenta de Twitter.

Algo me dice que en esa última llamada quiso contarme la verdad y ahora, aunque me siento en deuda, prometo seguir tratando de encontrarla. — Sylvia Charry Sepulv (@sylviacharry) June 11, 2023

La llamada, según las pruebas, fue a las 6:13 de la tarde. Sylvia, como lo escribió, no le contestó, y fue a las 6:48 p. m. que ella le respondió por un mensaje al WhatsApp: “Hola, Coronel! Me marcó?”. No hubo respuesta. Según cambio, “a esa hora, el coronel Dávila ya se había suicidado”.

Lee También

Última llamada del coronel Dávila con periodista de Cambio

Sylvia Charry, en su función como periodista, se había comunicado ese viernes con el coronel Dávila. La llamada fue casual, con preguntas simples, contundentes y que él no quiso responder.

En Cambio compartieron cómo fue esa llamada que no duró dos minutos y 53 segundos. “Primero que todo, yo no me puedo pronunciar ante eso. Es lo único que yo te puedo decir porque no. Eso sí me da pena contigo porque, hum, mejor dicho, me acaban”, fue lo más contundente que dijo.

(Vea también: Coronel hallado sin vida había recibido importante distinción en el gobierno de Uribe)

Esta es la llamada entre la periodista y el coronel Dávila: