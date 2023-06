El escándalo del polígrafo y las interceptaciones ilegales a las que fue sometida Marelbys Meza –quien fue niñera del hijo de Laura Sarabia, exjefe de gabinete de Gustavo Petro– tomó un giro inesperado ayer en la noche, cuando las autoridades en Bogotá encontraron el cuerpo sin vida del teniente coronel de la Policía Óscar Darío Dávila Torres, quien trabajaba en la Presidencia y era investigado por presunta responsabilidad en dicho caso.

Las primeras versiones indican que el cuerpo del coronel –quien se desempeñaba como coordinador de Protección Anticipativa de la Presidencia, donde Meza habría sido sometida al polígrafo y donde se sospecha que pudieron haberse ordenado las chuzadas–, fue hallado en una camioneta en la localidad de Teusaquillo, a la altura del barrio Palermo (calle 22 con carrera 48), en Bogotá.

El Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía hizo el levantamiento del cadáver e inspeccionó tanto el vehículo como la zona en la que ocurrieron los hechos. El organismo trata de establecer si detrás de la muerte hubo un suicidio, pues al parecer –de acuerdo con información revelada por Semana– el uniformado se movilizaba con otro policía encargado de su seguridad a quien le habría encomendado comprar una botella de agua y, a su regreso al vehículo, lo encontró sin vida con un impacto de bala.

En un escueto comunicado, la Policía de Bogotá se limitó a confirmar el hallazgo e informar que la investigación estará en manos de la Fiscalía “para determinar las circunstancias de modo, tiempo y lugar de estos lamentables hechos”. Al tiempo que lamentó la muerte, la institución anunció que dispondrá acompañamiento psicosocial para la familia del uniformado.

A su turno, el director de la Policía, general William Salamanca, acudió a Twitter para lamentar la muerte y expresar “solidaridad con sus familiares en este difícil momento”.

Justo hace una semana, en una carta dirigida al fiscal Francisco Barbosa, el coronel Dávila manifestó su “absoluta disponibilidad” para presentarse ante su despacho para responder por las pesquisas alrededor, no solo de las chuzadas, sino del polígrafo.

“Reitero mi disponibilidad de presentarme en fecha y hora que se señale para ser escuchado en diligencia de interrogatorio (…) Reitero mi interés de colaborar con la correcta administración de justicia y me pongo a su completa disposición para contribuir al esclarecimiento de los hechos que son materia de investigación”, explicó el coronel en la misiva.

Inclusive, en medio de la incertidumbre y la zozobra por el hallazgo, el abogado Miguel Ángel del Río –cercano al petrismo, quien incluso suena como candidato a la terna para Fiscal por parte del Pacto Histórico– lanzó una temeraria tesis: el propio uniformado le habría expresado que era víctima de amenazas y persecución por parte del propio ente investigador. Para algunos que comentaron el trino, se trata de una estrategia de comunicación para desprestigiar el caso.

