Así lo manifestó Daniel Torres, abogado que acompañó el caso al ver las denuncias de la ciudadana colombiana después de que migrantes venezolanos invadieron su casa en el municipio de Madrid.

Torres le contó a Pulzo que los ocupantes ilegales de esa casa no serán deportados toda vez que, según él, “Migración no cuenta con los recursos para hacer ese tipo de procedimientos”. De hecho, expone que “si no es un delito demasiado grave, la entidad no va a hacer nada más que dejar una anotación”.

Al haber acompañado el proceso, Torres explicó que los venezolanos van a seguir en el país y que una de las mujeres que sale amenazante en los videos que se hicieron virales con la invasión, “como que deambula para arriba y para abajo”.

El abogado menciona que la mujer decía que no era la primera vez que la sacaban de un predio y que “muchas bestias ha toreado”.

Después de este desalojo, Torres conoció que la señalada arrendaba habitaciones y daba hospedaje a diario. “Se logró demostrar que ella, por 2.000 o 3.000 pesos, dejaba quedar a las personas […]. Muchas de ellas, que salieron de la casa, solo amanecieron ahí, pero no vivían constantemente en ese lugar”.

¿Qué pasó con venezolanos desalojados?

Sobre esa migrante, el abogado Daniel Torres agregó que se fue a Cartagena con sus dos hijos, uno de 2 años y otro de un año de edad.

“La señora, con sus hijos, está en este momento saliendo para la ciudad de Cartagena. Ella tenía unas bicicletas y logró vender 2; con ese dinero, dejó la ciudad”.

Más invasores venezolanos están dispersos después del desalojo de casa

Varios invasores, cuenta Torres, siguen por la zona y la Fuerza Aérea (que es vecina de la casa desalojada) notificó que siguen deambulando, aunque ya se llevaron su trasteo, que había quedado regado en la calle.

De otro lado, el abogado señaló que había una pareja que montó sus cosas a un triciclo que le prestaron. Ambos se fueron del lugar en apenas 45 minutos con los que contaban a raíz de la orden judicial.

Acá, el video de cómo quedó la casa después del desalojo: