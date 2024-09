El presidente de Colombia, Gustavo Petro, alertó sobre la posibilidad de aprobar el presupuesto de Colombia vía decreto. La discusión del presupuesto se haría el próximo lunes, 16 de septiembre.

“La mayoría de las comisiones económicas no aprobarán la ley de presupuesto porque no quieren la ley de financiamiento. La ley de financiamiento no aumenta impuesto a las personas naturales, excepto super ricos”, dijo el mandatario a través de su cuenta en X.