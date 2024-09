El presidente Gustavo Petro se refirió a las recientes polémicas con el trámite del presupuesto de Colombia del 2025. De acuerdo con el mandatario, la iniciativa es necesaria y urgente.

Según dijo, hay un bloqueo en el Congreso que pone en riesgo el trámite del mismo, pero su Gobierno buscará las medidas para sacar adelante la iniciativa.

Hay que recordar que la idea del ejecutivo es contar con un presupuesto de Colombia del 2025 cercano a los $ 523 billones, de los cuales $ 12 se recogerían mediante una nueva reforma tributaria.

Sin embargo, alertó que el Congreso no quiere dar la discusión sobre lo que puede pasar con ese proyecto, que pretende establecer una nueva ley de financiamiento.

“La mayoría de las comisones económicas no aprobarán la ley de presupuesto porque no quieren la ley de financiamiento. La ley de financiamiento no aumenta impuesto a las personas naturales, excepto super ricos”, dijo el mandatario a través de su cuenta en X.