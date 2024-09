Por: VALORA ANALITIK

El Gobierno de Gustavo Petro radicó la nueva reforma tributaria en el Congreso, con la cual buscarán recaudar $12 billones para financiar el Presupuesto de 2025.

Según ha dicho el ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, los recursos son clave para respaldar los programas sociales e inversiones necesarias en el próximo año, ya que los componentes de deuda y funcionamiento no pueden ser tocados por los compromisos que existen con esto.

Por su parte, el presidente Gustavo Petro ha señalado que, en caso de no aprobarse la ley de financiamiento, el Ejecutivo recortará en otros rubros y no en temas sociales.

Esto, luego de lo dicho por el presidente del Senado, Efraín Cepeda, quien pidió retirar los $12 billones del Presupuesto, lo que en la práctica quiere decir no tramitar el proyecto.

Así es la nueva reforma tributaria que va por $12 billones

Al margen lo anterior, desde este martes comienza oficialmente la puja por una nueva reforma tributaria en Colombia, la número 12 en los últimos 20 años.

La propuesta del gobierno Petro apunta a reducir los impuestos de las empresas para reactivar la economía, incluyendo que su tasa de renta pase gradualmente de 35 % a 30 %, y hasta 27 % para las micro, pequeñas y medianas firmas.

Al tiempo, han señalado que habrá mayores impuestos para las petroleras y carboneras, a las cuales no se les bajaría el gravamen a cargo.

De otro lado, el presidente tiene planeado aumentar las tarifas del impuesto al carbono, así como gravar las apuestas digitales con IVA de 19 %.

En todo caso, el principal punto de la nueva reforma tributaria de Petro será modificar la Regla Fiscal, lo que le daría al Gobierno un espacio adicional de $6 billones.

Adicionalmente, se prevé aplicar nuevas sanciones para evasores de impuestos, con lo cual se recogería otra buena parte del recaudo necesario.

Por su parte, este fin de semana, el ministro Bonilla le dijo a El Tiempo que las reforma será para los «súper ricos», es decir, para aquellos con ingresos por encima de $120 millones al mes.

«Toca a un poco más de mil personas que tienen ingresos anuales superiores a los $1.500 millones (…). Ninguna persona asalariada los tiene. La clase media no tiene esos ingresos», anotó.

De igual forma, agregó: «No vamos a tocar el IVA de la canasta familiar. Esa es primera línea roja. Ese error no lo vamos a cometer. Y la segunda no vamos a bajar el umbral de declarantes del impuesto de renta de personas naturales«.

