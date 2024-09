Hasta el próximo 15 de septiembre del 2024 se tiene plazo para que el Congreso de la República apruebe el monto del Presupuesto General de la Nación (PGN) del 2025.

Según lo presentado por el Gobierno Nacional hace un par de semanas, se contempla un monto de $523 billones. Sin embargo, en los últimos días se han estado realizando mesas entre el Gobierno y los ponentes del proyecto de ley, ante la propuesta de una reforma tributaria para financiar el Presupuesto.

Así las cosas, en los últimos días, desde el Senado de la República se ha manifestado que esa corporación cuenta con los votos para negar este monto en caso de que no se recorte en $12 billones ese Presupuesto que es lo que propone recaudar la reforma tributaria.

“Si el Gobierno no saca esos $12 billones, el martes vamos a negar el monto completo para que se recomponga el presupuesto; tenemos los votos”, dijo Efraín Cepeda, presidente del Senado.

Cabe mencionar que el ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, había asegurado que la reforma tributaria se presentaría ante el Legislativo antes de la aprobación del monto del Presupuesto.

Por lo tanto, Valora Analitik consultó a varios expertos quienes aseguran que se debería hacer un recorte en este monto del Presupuesto General de la Nación para el próximo año.

Así lo dio a conocer, Juana Téllez, economista principal de BBVA Research, al señalar que la reforma tributaria no debería buscar un recaudo de $12 billones.

“Efectivamente está en el Congreso este monto y los congresistas pueden decidir si lo aprueban o no, sería ideal tener un monto más bajo, eso generaría tener más tranquilidad y que la ley de financiamiento no tiene que ser tan grande, esperemos a ver, es difícil que haya un cambio en el monto y que tradicionalmente no lo hay”, dijo.