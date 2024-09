Por: El Colombiano

Recientemente, el jefe de Estado reveló que la reforma tributaria, que acompaña este proyecto, aumentará los impuestos para las personas de más altos ingresos.

Petro explicó que la ley de financiamiento (reforma tributaria) no aumentará impuestos a las personas naturales, excepto a los super ricos. Y agregó que le baja el impuesto de renta a todas las empresas de Colombia, menos a las del sector minero.

En ese orden, el ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, le dijo a El Tiempo que la tarifa nominal y marginal del impuesto de renta para los super ricos aumentará de 39 % a 41 %.

La tributaria tocará a más de 1.000 personas que cuentan con ingresos que superan los $ 1.500 millones en el año, unos 144 millones mensuales. Bonilla precisó que los que no superen esos ingresos no pagarán nada.

Enrique Peñalosa, exalcalde de Bogotá, criticó la idea y dijo que esto afectaría la inversión en el país, ya que son las personas de más altos ingresos las que tienen empresas y, además, generan empleo.

El Ministro de Hacienda dice que solamente le aumentará los impuestos a los que ganan más de $ 1500 millones anuales. Esos son precisamente los que más pueden hacer inversiones que generen empleo. O, si les cobran impuestos de renta muy altos, impuestos de patrimonio, etc, pueden… pic.twitter.com/howmG2P5sD — Enrique Peñalosa (@EnriquePenalosa) September 9, 2024

Y agregó: “O, si les cobran impuestos de renta muy altos, impuestos de patrimonio, etc, pueden llevar su dinero a cualquier país que tenga impuestos más bajos que los colombianos. Y es exactamente lo que están haciendo”.

No obstante, el presidente no guardó silencio ante el dardo de Peñalosa y le contestó que la tributaria también incluye una moderación para el impuesto de renta para las compañías. La idea del Gobierno es bajar de forma progresiva este impuesto, de esa forma pasará del 35 % al 30 %.

Añadió el jefe de Estado: “Si se aumentan los impuestos de renta a super ricos y se bajan a las empresas, entonces para los ricos es mejor invertir dinero en empresas y no en chucherías”.

La cuestión es que no son las únicas críticas que le llueven a la tributaria. Para los analistas, no es que las empresas no necesiten una reducción en su carga tributaria, sino que consideran que el Gobierno necesitará mayores ingresos, y quizá no sea este el momento para presentar una tributaria.

De hecho, la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia (Andi) ha dejado en claro que considera que efectivamente el Gobierno buscará aumentar los impuestos. El presidente del gremio, Bruce Mac Master, explicó a medios de comunicación que los empresarios no dimensionan una reforma tributaria que no sea para cobrar más impuestos.

Esto porque la reducción de la renta de las empresas será muy lenta, mientras que el aumento para los super ricos será de manera inmediata.

No aumentará el IVA

En entrevista con El Tiempo, Ricardo Bonilla, ministro de Hacienda, reveló algunos detalles de dicho documento, que a ojos de algunos analistas no es oportuno, además que tendrá que enfrentar una proposición firmada por unos 30 congresistas que busca que ese monto se recorte del Presupuesto General de la Nación.

Confirmó que no van a aumentar el IVA de la canasta familiar. Y tampoco van a bajar el umbral de declarantes del impuesto de renta de personas naturales. Lo que sí harán es que se concentrarán de manera progresiva en quienes más generan riqueza.

