Elí Mejía Mendoza, ampliamente conocido como ‘Martín Sombra’ y recordado en todo el país por ser el “carcelero de las Farc”, falleció a los 86 años en condiciones de precariedad y rodeado únicamente por algunos miembros de su familia. La noticia fue confirmada por Semana, que informó que su deceso ocurrió en el Hospital de El Tunal, en Bogotá, tras luchar contra una severa diabetes que deterioró gravemente su salud en los últimos años.

Según el testimonio de la abogada y precandidata presidencial Sondra Macollins Garvin, quien estuvo muy cercana a ‘Martín Sombra’ y escribió el libro ‘El peso de la sombra’ sobre su vida, el exguerrillero ya no era capaz de hablar en los días previos a su muerte. “Traté de comunicarme con él por videollamada, pero ya no hablaba nada”, manifestó la jurista en declaraciones a Semana. ‘Sombra’ fue internado en el centro hospitalario el viernes 16 de mayo y sometido a una intervención quirúrgica, pero su estado físico no permitió una recuperación.

Sondra Macollins Garvin relató, de igual manera, que ‘Martín Sombra’ subsistía gracias a un subsidio otorgado por la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), equivalente a aproximadamente 350.000 pesos mensuales. Sin embargo, este monto resultó insuficiente para cubrir siquiera sus necesidades básicas. “En sus últimos días no tenía recursos ni para comprar pañales”, narró la abogada, quien incluso realizó campañas para recolectar fondos enviando ejemplares de su libro.

Antes de fallecer, ‘Sombra’ expresó su interés en reunirse con Ingrid Betancourt, quien fue una de las secuestradas más reconocidas bajo su custodia. Aunque hubo disposición de parte de él para concretar dicho encuentro, la reunión nunca llegó a realizarse. Betancourt ha manifestado públicamente en diversas ocasiones las difíciles condiciones que vivió durante su secuestro y el trato que recibió durante los casi siete años en cautiverio por parte de ‘Martín Sombra’ y las Farc, dejando una huella imborrable en su vida.

En sus últimos años, ‘Martín Sombra’ también compareció ante la Sala de Reconocimiento de Verdad de la JEP, donde rindió varias declaraciones voluntarias sobre su accionar dentro de la antigua guerrilla. Según explicó Macollins, fue uno de los pocos excomandantes que participó activamente en procesos de verdad y justicia, ofreciendo sus testimonios tanto en Justicia y Paz como en la Jurisdicción Especial para la Paz.

En una de las comparecencias ante la JEP, ‘Sombra’ habló sobre la formación de menores de edad dentro del grupo insurgente, refiriéndose a la valentía de algunos de estos jóvenes e intentando aclarar declaraciones previas que causaron polémica. Además, en entrevistas concedidas a Semana a finales de 2022, reveló detalles sobre la existencia de caletas de dinero y oro en la selva del Amazonas, la interacción con figuras políticas como la exsenadora Piedad Córdoba y sus críticas al proceso de paz liderado por el expresidente Juan Manuel Santos.

Una polémica que despertó ‘Sombra’ fue cuando se atribuyó la masacre de Mapiripán, cometida en julio de 1997. Aseguró que la había llevado a cabo un grupo de guerrilleros a su mando, pero las víctimas aseguraron que estaba mintiendo.

