Este 19 de mayo, distintos medios de comunicación confirmaron que alias ‘Martín Sombra‘, una de las figuras más temidas de la extinta guerrilla de las Farc y encargado del cautiverio de Clara Rojas e Ingrid Betancourt, falleció. Se conoció que estaba en el Hospital El Tunal de Bogotá, donde murió por causas que aún no han salido a la luz.

El primero de febrero de 2020 fue capturado por segunda vez por estar ligado, al parecer, al secuestro del ganadero Samuel Estupiñán en Caquetá, ocurrido en diciembre de 2017. Durante su apresamiento, se vio una de las últimas fotos de ‘Martín Sombra’ sentado en el pasto, escuchando a las autoridades y con unas muletas al lado suyo, una señal del deterioro en su salud que sufrió. El exintegrante de las Farc permanecía en libertad bajo vencimiento de términos en la justicia ordinaria.

Capturamos a 'Martín Sombra' por secuestro extorsivo. Hechos sucedidos en 2017 en el #Caqueta, cuando fue secuestrado un ganadero. Al parecer se encuentra vinculado con 'Kavir', quien estaría con él en zona rural de Rovira al enfrentarse con arma de fuego a la Policía pic.twitter.com/afU4EQYXnD — GAULA POLICÍA (@GaulaPolicia) February 2, 2020

También existe otra foto de ‘Martín Sombra’ en julio de 2023. En esa ocasión, ‘Sombra’ aseguró que la masacre de Mapiripán fue ordenada y perpetrada por un grupo de guerrilleros que estaban a su mando. Las declaraciones no gustaron en las víctimas, pues aseguraron que el exintegrante de las Farc estaba mintiendo.

¿Por qué no sacaron a ‘Martín Sombra’ de las Farc?

Durante tres años, su estadía en la JEP estuvo en veremos. Finalmente, el tribunal decidió no expulsarlo. El miércoles 3 de julio de 2024, JEP anunció el cierre del incidente de incumplimiento abierto contra Elí Mendoza, concluyendo que no existen pruebas suficientes para afirmar que haya quebrantado las condiciones que le permiten permanecer en este tribunal transicional. Pese a que Mendoza fue acusado y capturado en 2020 por un secuestro después de la firma del acuerdo de paz, la sala de amnistía o indulto determinó que, hasta el momento, no se ha comprobado que haya incumplido el llamado “régimen de condicionalidad”.

Los hechos que llevaron a la revisión de su situación jurídica remontan al 31 de diciembre de 2017, cuando el ganadero fue secuestrado en circunstancias en las que las autoridades señalaron la presunta participación de ‘Martín Sombra’. Dicho proceso llevó a su captura en 2020 por parte del Gaula de la Policía, bajo cargos de secuestro extorsivo agravado, el cual actualmente avanza en la justicia ordinaria en etapa de juicio oral.

Desde entonces, la JEP debió analizar si estos señalamientos suponían una vulneración a los compromisos adquiridos por Mendoza tras acogerse al sistema integral de verdad, justicia, reparación y no repetición. La decisión se basó en varios aspectos, incluyendo la presentación de justificaciones del propio compareciente sobre ausencias a citaciones de la JEP y la comisión de la verdad. Mendoza explicó que, al momento de los requerimientos, se encontraba privado de la libertad y no era notificado oportunamente, además de que también tenía problemas de salud que le impedían asistir físicamente.

Según la jurisprudencia de la JEP, uno de los criterios fundamentales para la permanencia de excombatientes bajo su jurisdicción es el aporte efectivo a la verdad y la disposición para colaborar con el esclarecimiento de los crímenes del conflicto armado. En ese sentido, la sala de amnistía o indulto tomó en cuenta intervenciones de Mendoza en audiencias en diciembre de 2022 y enero de 2023 en el caso 07, proceso que investiga el reclutamiento forzado de menores por parte de las Farc. Durante estas diligencias, el compareciente manifestó su voluntad de atender futuros llamados e hizo contribuciones significativas al relato histórico de la organización armada.

