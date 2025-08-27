El Acueducto Metropolitano de Bucaramanga S.A. ESP anunció que ahora los facturas del agua van a incluir la fecha en la que se suspenderá el servicio, en caso de no hacer el pago en los tiempos establecidos, y se podrá encontrar en la sección de periodo de facturación. Antes, esa fecha solo se incluía cuando el titulara estaba en mora.

La compañía que presta el servicio a los habitantes de la ‘Ciudad bonita’ de Colombia aseguró que con esta transformación en las facturas se busca “fortalecer la cultura del pago oportuna” y evitar que los usuarios acumulen deudas.

“Invitamos a todos los usuarios a revisar cuidadosamente las fechas de vencimiento y suspensión impresas en su factura, para mantenerse al día en sus pagos, prevenir la suspensión del servicio y evitar los costos asociados a su reinstalación”, se lee en el comunicado.

Cómo pagar el recibo de agua en Bucaramanga

Con el fin de facilitar la vida de los usuarios, el Acueducto Metropolitano de Bucaramanga ofrece varias alternativas para pagar la factura del agua, adaptadas a las necesidades de cada persona, desde quienes prefieren hacerlo de manera presencial hasta aquellos que optan por los canales digitales.

La forma más tradicional de cancelar el recibo de agua es a través de bancos y puntos autorizados. Entre ellos se encuentran sucursales de Banco de Bogotá, Bancolombia, BBVA, Davivienda, Banco Agrario y Banco Popular, así como la red de corresponsales bancarios. El usuario debe presentar la factura impresa y efectuar el pago en efectivo o con tarjeta débito, dependiendo del punto habilitado.

La compañía también ha impulsado el uso de herramientas digitales y A través de su página oficial los usuarios pueden ingresar al módulo de pagos en línea, digitar el número de contrato y cancelar el valor del recibo, a través de PSE, con tarjetas débito o crédito habilitadas para compras por internet.

