La politóloga de 29 años —que durante los últimos días ha estado involucrada en una controversia por los audios de Armando Bendetti— encendió las alarmas este lunes al sufrir un problema médico en la Casa de Nariño.

(Vea también: Quién es Laura Sarabia, la mujer que le habla al oído a Petro y es su mano derecha)

Según se conoció, la ex mano derecha de Gustavo Petro terminó desmayada en las escaleras del Palacio justo después de entregar su cargo como jefa de gabinete, del que salió por el escándalo de las chuzadas a la exniñera de su hijo.

Por fortuna, y debido a la rápida reacción de los paramédicos de la casa presidencial, la situación no pasó a mayores y su estado de salud fue estabilizado a los pocos minutos. Sin embargo, todo parece indicar que no es la primera vez que le ocurre algo así.

La joven de 29 años habría sufrido varias descompensaciones desde que Gustavo Petro se posesionó como el primer mandatario del país, según confirmó este martes la periodista Darcy Quinn en La FM.

En su explicación, la comunicadora mencionó que, pese a que no le dieron muchos detalles sobre lo que realmente le ocurre a Sarabia, esa situación se presenta regularmente cuando está sometida a mucha presión.

“Es un tema que le pasó varias veces durante el Gobierno, solo que no nos enteramos. Ella tiene algo en la sangre, no me supieron decir, pero es un tema como de circulación que le genera una descompensación en determinados momentos, sobre todo cuando está sometida a mucho estrés”, indicó Quinn en dicha emisora.