Duzán recuerda en su columna de Semana que entre 2011 y 2018, Álex Saab fue “un intocable en Colombia” pese a que tenía un “pasado turbio”, aunque en 2017 el gobierno de Juan Manuel Santos activó un cuerpo élite para investigar a Saab, liderado por el general Juan Carlos Buitrago.

Pero en diciembre de 2018, un día antes un operativo liderado por Buitrago para capturarlo, Saab se escapó. Desde entonces, no se supo del paradero del empresario barranquillero acusado de lavar dinero para el régimen de Nicolás Maduro, hasta mediados de este mes, cuando fue arrestado en el Aeropuerto Internacional Amilcar Cabral de Sal (Cabo Verde), en respuesta a una petición de Estados Unidos cursada a través de una alerta roja de la Interpol por delitos de blanqueo de dinero.

El empresario, de 48 años, viajaba en un avión privado que solicitó autorización para poder aterrizar en la isla de Sal con el objetivo de repostar combustible. A partir de ahí, su caso movió la geopolítica mundial, porque a la petición de extradición de Estados Unidos se oponen las presiones que ejercen Rusia, China e Irán sobre el pequeño país donde está detenido Saab.

Duzán recuerda que el abogado de Saab cuando se fugó de la justicia colombiana era Abelardo de la Espriella, que dice que “su excliente no se voló porque no estaba en Colombia”.

“Tal será el poder de Saab que el general […] Buitrago, que llevó a cabo esta investigación, fue relevado de su cargo desde diciembre de 2019. Varios periodistas, como Darcy Quinn, insinuaron que su salida había sido por presión del propio abogado de Saab”, escribe Duzán en su columna. “Pero, en una conversación telefónica que tuvo conmigo, De la Espriella me dijo que eso no es cierto y que él no tuvo que ver con su salida. ‘No tengo ese poder de sacar generales’, me advirtió”.

Para esta columnista, Saab fue “un poder oscuro e intimidador”, porque a los periodistas de Armando Info, primeros en descubrir la historia de Saab en Venezuela, “se les persiguió jurídicamente hasta que todos tuvieron que salir del país”.

También trae a colación el episodio de la exfiscal venezolana Luisa Ortega que denunció que Saab era testaferro de Maduro y que estaba vinculado a una firma de la que presuntamente era también socio con el presidente venezolano y que se dedicaba a comercializar productos. “El abogado de Saab en Colombia, Abelardo de la Espriella, anunció una demanda por difamación”, recuerda Duzán. “El mismo tratamiento tuvieron los periodistas de Univisión, liderados por Gerardo Reyes, que hicieron un perfil de Saab”.

La periodista recoge la explicación de De la Espriella en ese momento: “Si [Saab] fuera socio de Nicolás Maduro, yo no estaría defendiéndolo”, dijo De la Espriella. “El país conoce mi posición frente al régimen de Venezuela”.

“Hoy, la realidad es otra desde que Saab fue acusado por una corte de Estados Unidos y luego capturado por lavar millones de dólares para Maduro, que fue lo que negó hasta la saciedad su abogado De la Espriella”, continúa Duzán. “Ahora el que tiene que dar explicaciones es Saab y toda su batería de abogados, que amedrentaron a los periodistas que expusieron las prácticas mafiosas de su excliente. […] Y en el caso de […] De la Espriella, quien asegura que dejó de ser abogado de Saab desde que este fue incluido en la lista OFAC, nos debe muchas más explicaciones. Ahora se invirtieron los papeles”.

En los últimos días, la relación entre De la Espriella y Saab tuvo resonancia por las afirmaciones y descalificaciones del periodista peruano Jaime Bayly, que trató al abogado de “lavador de inodoros” del empresario hoy capturado en Cabo Verde y a la espera de una decisión de la justicia de ese país hacia Estados Unidos, y también aseguró que De la Espriella “tenía que saber” como Saab consiguió su “hedionda fortuna”.

De la Espriella respondió a Bayly en una entrevista a El Tiempo, en la que negó lo afirmado por el periodista peruano. Sobre el contrato que tuvo con Saab hace años para ser su apoderado, aseguró: “Si bien es cierto, el acuerdo superó las seis cifras, está muy por debajo de los 12 millones de dólares, cifra que, repito, no es lógica ni real, de acuerdo con lo que los buenos abogados cobramos en el mercado colombiano”.