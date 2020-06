green

Pero el ‘pecado’ de Abelardo de la Espriella, para la escala de valores de Jaime Bayly, fue meterse a defender a Álex Saab, hoy detenido en Cabo Verde y perseguido por las justicias de Estados Unidos y Colombia, que lo acusan de lavar dinero para la familia y el régimen de Nicolás Maduro.

Bayly no bajó a Saab, en su programa de este martes, de “testaferro de la dictadura venezolana”, “pícaro”, “truhan”, “bandido”, que amasó una “vasta y hedionda” fortuna a la sombra de Maduro.

La diatriba de Bayly contra Saab corrió emparejada con otra que le dirigió de manera aguda y burlesca al expresidente Juan Manuel Santos, porque duda de que el exmandatario no supiera, como ha sostenido, quién era Saab en un encuentro que sostuvo con representantes del régimen venezolano en 2011.

Hace dos años, Bayly invitó a De la Espriella a su espacio y lo presentó así: “Ha regresado esta noche al programa un colombiano particularmente brillante y admirable. Yo lo admiro al menos, y hablo por mí. Es muy inteligente, es muy agudo. Habla claro. Es abogado, es escritor, es columnista. Pidió un aplauso para él”.

Pero esa luna de miel entre el periodista peruano y el abogado colombiano se agrió. “Me ha dolido profundamente. Estoy muy descorazonado, muy deprimido…”, dijo de sí mismo Bayly cuando se enteró de que “un brillante abogado colombiano, Abelardo de la Espriella, que ha venido aquí al programa, lo he entrevistado, es o era uribista, defensor del expresidente Álvaro Uribe, es ahora el abogado de este truhan, este bandido Álex Saab”.

“Lo que me recuerda la frase cínica pero lúcida que me dijo hace años un amigo criminalista, un abogado criminalista”, siguió Bayly. “Me dijo: ‘Nosotros los abogados criminalistas lavamos los inodoros de la gente rica, de la gente rica que se pelea’. Y la gente rica que se pelea, generalmente, no digo siempre, es gente que se porta mal”.

“Entonces, los que lavan los inodoros son los abogados criminalistas como este señor De la Espriella, ahora lavador de inodoros de Saab”, concluyó Bayly.

A continuación, los dos videos con los comentarios de Bayly. En el primero, sus opiniones sobre De la Espriella está al comienzo. En el segundo, en el minuto 25: