“Me dicen [las fuentes de su información] que entre los futuros implicados estaría el señor Carlos Gutiérrez Robayo, cuñado de Gustavo Petro, que hasta el 2014 era el dueño de Trenaco, empresa que también hacía negocios petroleros con PDVESA, pero que, según las autoridades, era usada para lavar dinero del régimen de Maduro”, dijo Quinn.

Contó también que desde 2018 un grupo de investigadores de la DEA, la Policía Fiscal y Aduanera (Polfa), la UIAF y la Fiscalía empezaron múltiples actividades de inteligencia e investigación que permitieron develar el emporio de Álex Saab en varios países de la región: México, República Dominicana, Panamá, Ecuador y Colombia.

En Colombia, agregó Quinn, se identificó la red de negocios de Saab al servicio del régimen de Nicolás Maduro. “Entre los contactos clave de Saab hay empresarios en Bogotá, en la costa Caribe, dedicados a manejar el negocio de los CLAPS o mercados y del oro. Algunos de ellos tienen registros de múltiples viajes a Caracas, a Turquía a Emiratos Árabes”.

Pero no precisó quiénes son esos contactos, como tampoco lo hace el editorial de El Tiempo, que advierte: “A este lado de la frontera también hay gente inquieta con ese arresto [el de Saab en Cabo Verde]. En el organigrama que agentes federales han levantado de Saab y sus cómplices –con ayuda de autoridades colombianas– hay empresarios locales”.

La operación contra Saab y su estructura se bautizó en Colombia ASAP, que, según las fuentes de Quinn, quiere decir Álex Saab y Álvaro Pulido, que coincide con un significado en inglés de “Lo más pronto posible” (As Soon As Possible). Pulido es, en Colombia, el contacto más reconocido de Saab.

La periodista añadió que en febrero de este año se llevaría a cabo la reunión más importante con fiscales de Estados Unidos en Nueva York a fin de agilizar el proceso contra Saab por lavado de dineros del régimen de Maduro. “Pero el tema de la pandemia del coronavirus pospuso todo”, dijo.

Ahora Saab comienza el azaroso proceso de pedido de extradición de Estados Unidos, defendido por el abogado José Manuel Pinto Monteiro, conocido por haber defendido a narcos, y que apelará como estrategia de defensa al paso del tiempo hasta que el ajedrez geopolítico favorezca a su cliente.