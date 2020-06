green

Jaime Bayly volvió a atacar a Abelardo de la Espriella en su programa de televisión y este viernes le preguntó “si es cierto que recibió más de 12 millones de dólares de parte de Álex Saab”, esto incluyendo “más de 1 millón de dólares por conseguirle una abogada”.

El jurista respondió ese interrogante a través de una entrevista que le concedió al diario El Tiempo, en la que negó lo afirmado por el periodista peruano.

Sobre el contrato que tuvo con Saab hace años para ser su apoderado, De la Espriella aseguró: “Si bien es cierto, el acuerdo superó las seis cifras, está muy por debajo de los 12 millones de dólares, cifra que, repito, no es lógica ni real, de acuerdo con lo que los buenos abogados cobramos en el mercado colombiano”.

“Esas cifras no se ven ni siquiera en los Estados Unidos en donde los abogados tienen unas tarifas muy superiores a las que estamos acostumbrados en Colombia”, concluyó el abogado.

Bayly se molestó bastante con De la Espriella esta semana, luego de que se conociera que defendió por un tiempo a Saab, hoy detenido en Cabo Verde y perseguido por las justicias de Estados Unidos y Colombia, que lo acusan de lavar dinero para la familia y el régimen de Nicolás Maduro.

El periodista contó el viernes que después del primer programa en el que lo criticó enérgicamente, tratándolo de “lavador de inodoros de Saab”, habló con De la Espriella para escuchar su versión. “Dejé de ser abogado hace poco menos de un año, tan pronto como los Estados Unidos lo encausaron y lo pusieron en la lista Clinton”, fue la explicación que le dio el abogado.

“No me debe esas respuestas a mí”, prosiguió Bayly. “Creo que se las debe a los muchos uribistas que lo respetan y lo admiran”, lamentó, antes de concluir: “Una cosa me hace ruido y es que el señor De la Espriella es demasiado inteligente, demasiado listo, para no saber quién era Álex Saab y de dónde había conseguido su enorme y obscena fortuna”.