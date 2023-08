Transmilenio lanzó su nuevo plan anticolados en Bogotá con el objetivo de controlar el número de personas que no pagan su tiquete de viaje y usan el servicio.

La empresa de transporte masivo quiere evitar que las cifras de colados crezcan en la ciudad, ya que están teniendo pérdidas económicas importantes. Por esta razón, los dineros necesarios para mejorar la infraestructura de troncales y buses se terminan usando para tapar el hueco monetario.

Precisamente, la nueva estrategia de la gerencia de Transmilenio fue anunciada en Noticias Caracol, donde hicieron, en conjunto con la Policía, un análisis de las tarjetas de los usuarios en uno de los articulados; mediante una aplicación especial las autoridades podían ver cuándo fue la última carga y descarga del tiquete.

En ese sentido, en plena transmisión en vivo a una usuaria le salió que su último registro de descarga fue el 4 de agosto. Ella, apenada, tuvo que bajarse y enfrentar las sanciones que las autoridades le iban a imponer.

Orlando Santiago Cely, gerente de Transmilenio, estaba presente en ese momento cuando se le verificó la tarjeta a la usuaria. “Tiene que descender del bus y allí procederá la Policía a imponerle el respectivo comparendo de 155.000 pesos”, dijo.

La Policía de Bogotá comenzó a implementar una nueva estrategia para saber si cada usuario pagó o no el tiquete de Transmilenio. Entérese en qué consiste y qué multa podría enfrentar la persona que se coló. Más en https://t.co/yqNEZK7rZ3 pic.twitter.com/JFo7Kk7tVy — Noticias Caracol (@NoticiasCaracol) August 30, 2023

Entretanto, la usuaria se defendió ante las cámaras y explicó que no se coló. “Yo no recargué la tarjeta, pero le dije a una persona que me vendiera un pasaje”.