El presidente Gustavo Petro ha sido foco de críticas en las últimas horas, luego de su ausencia en un importante encuentro con los magistrados de la Corte Suprema de Justicia.

(Vea también: Senador Uribe le cae a Petro por prohibir exportación de carbón a Israel: “Incoherencia”)

Diversos sectores lo han señalado de impuntual y de sumar un desplante más en su lista, no obstante, el mandatario se excusó y explicó el doloroso motivo por el que no hizo presencia en el mitin.

“Mi hija decidió irse y es la última que tenía, estoy triste, vacío, desolado”, reveló el presidente Gustavo Petro al responder a los magistrados de la Corte Suprema de Justicia por no asistir ayer al encuentro de justicia ordinaria en Chocó, pues su hija Antonella se va del… pic.twitter.com/IV1j8qKQlK

El jefe de Estado señaló que tenía un discurso preparado para la Corte Suprema de Justicia, pero estaba afrontando una situación de luto por la partida de su hija, además dijo que su corazón estaba “llorando”. Según Petro, Antonella Petro sufrió ataques en redes sociales y era algo que él no concebía, aunque no dio detalles sobre el destino de ella.

Lee También

“En medio de mi luto, porque mi última hija se va […] no me atreví a realizar actos públicos, pero no tenía mucho la fuerza para pararme delante de un auditorio, cuando mi corazón estaba llorando”, puntualizó.