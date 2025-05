Gustavo Petro sorprendió este viernes con declaraciones sobre el escándalo de corrección de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), en las que aseguró que piensa declarar ante la Corte Suprema de Justicia.

Esto luego de conocer una noticia que pone en riesgo la implementación de la reforma pensional que afronta varias demandas por aparentes vicios de trámite en su paso por el Senado.

“Estoy dispuesto a declarar estos hechos ante la Corte Suprema de Justicia. Iván Name era el enterrador de la reforma pensional, y no su salvador sobornado”, aseguró Petro.

Mentiroso. Y lo digo con todas las letras. La reforma pensional fue engavetada siete meses por el señor Iván Name para que se hundiera por tiempo. Una vez pasó a la Cámara, después de que Name la engavetara durante siete meses, y sin tiempo para conciliar, proceso que se impone… https://t.co/czCZCVJ2ht — Gustavo Petro (@petrogustavo) May 10, 2025

Corte Constitucional pidió pruebas del caso de la UNGRD por proceso de reforma pensional

El mandatario reaccionó a un artículo de Semana donde se informó que la Corte Constitucional solicitó pruebas sobre el soborno a congresistas, lo cual podría afectar la decisión pendiente sobre la reforma pensional.

La petición fue dirigida tanto a la Sala Penal como a la Sala de Instrucción de la Corte Suprema, así como a otras instancias judiciales pertinentes. El objetivo principal es obtener copias de declaraciones, interrogatorios y medidas de aseguramiento correspondientes a los exdirectivos de la UNGRD, Olmedo de Jesús López Martínez y Sneyder Augusto Pinilla Álvarez, de acuerdo con la revista.

Adicionalmente, se solicitó la información relativa a la exconsejera para las Regiones, Sandra Ortiz, incluyendo los testimonios entregados ante la Fiscalía y la propia Corte Suprema.

La solicitud de información de la Corte Constitucional se enmarca en el proceso de análisis de una demanda presentada por la senadora Paloma Valencia contra la reforma pensional propuesta por el actual Gobierno.

En este sentido, la Corte ha señalado que las investigaciones por presuntos sobornos, que involucran a Name y Calle, podrían arrojar evidencia acerca de pagos ilícitos superiores a 4.000 millones de pesos destinados a favorecer proyectos de ley claves, como la reforma pensional y del sistema de salud, durante el segundo semestre de 2023.

El alto tribunal indicó que la información solicitada reviste especial importancia, ya que ha surgido después de habían concluido las etapas probatorias del proceso, por lo cual resulta fundamental para la transparencia y la legalidad del trámite judicial referido a la constitucionalidad de las reformas.

Esto después de que la iniciativa del Gobierno, que busca reformar el sistema de pensiones, lograra pasar su trámite en el Congreso; Sin embargo, con los últimos acontecimientos, esta se podría declarar inconstitucional.

Presidente Petro arremetió contra Iván Name

Frente a esto, Petro arremetió contra Iván Name, expresidente del Senado, quien habría recibido coimas con dineros de la UNGRD que estaban destinados a la compra de carrotanques para surtir de agua a poblaciones alejadas de La Guajira.

“Mentiroso. Y lo digo con todas las letras. La reforma pensional fue engavetada siete meses por el señor Iván Name para que se hundiera por tiempo”, aseguró el dirigente desde su cuenta de X.

Además, el presidente dio su versión de cómo se logró que el articulado fuera aprobado, pese a la negativa de Name e insiste en que no es posible que lo estuvieran sobornando para apoyarla.

“Yo mismo pedí a mi bancada que debatieran la reforma en la plenaria de la Cámara, pero que se aprobara el texto del Senado, para que Name, que tenía solo dos días para nombrar el comité de conciliación, no la hundiera simplemente no nombrándolo”, escribió Petro.

