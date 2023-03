En el boletín que dio a conocer Nicolás Petro en la tarde del domingo 6 de marzo, en el que además dejó consignado que se alejará de la campaña de Máximo Noriega a la gobernación del Atlántico, se refirió a los periodistas y medios de comunicación que divulgaron asuntos de “su esfera íntima”, como el ‘penthouse’ donde reside en un sector exclusivo de Barranquilla y sus gustos costosos que van desde diamantes, marcas de lujo y tratamientos estéticos.

(Vea también: Es de estrato 6 y más detalles del barrio del ‘penthouse’ de Nicolás Petro en Barranquilla)

“Doy un paso al lado de los procesos”, dijo el exesposo de Days Vásquez, joven que reveló el escándalo de presuntos actos de corrupción de Nicolás Petro, que hoy lo vinculan a una investigación por parte de la Fiscalía.

El siguiente es el comunicado del hijo de Gustavo Petro, presidente de Colombia.

Juliana Ramírez Prado es la periodista de Cambio que ingresó al edificio donde reside Nicolás Petro en Barranquilla, un lujoso ‘penthouse’ avaluado en 2.500 millones de pesos.

“Yo no vulneré ningún espacio de residencia. El viernes pasado me anuncié en portería con mi nombre completo y mi cargo”, advirtió la comunicadora.

A su vez, la periodista indicó que cumplió con el protocolo de ingreso al inmueble:

“Desde su apartamento autorizaron mi entrada. Un policía verificó mi identidad y mi pasado judicial y uno de sus escoltas me acompañó hasta la puerta de su casa”, confesó la periodista de Cambio.

Para demostrar su no intromisión a la vivienda donde viviría alquilado Nicolás Petro, la comunicadora publicó un video en donde se evidencia que antes de seguir al apartamento se anunció en portería.

Acá, las imágenes que grabó con su teléfono celular la periodista de Cambio.

Yo no vulneré ningún espacio de residencia. El viernes pasado me anuncié en portería con mi nombre completo y mi cargo. Desde su apartamento autorizaron mi entrada. Un policía verificó mi identidad y mi pasado judicial y uno de sus escoltas me acompañó hasta la puerta de su casa. https://t.co/DZYjOLPynD pic.twitter.com/SCO8imVsTZ

— Juliana Ramírez Prado (@Julianaramirez6) March 6, 2023