Este domingo fue día de revelaciones relacionadas al caso de Juan Guillermo Monsalve, testigo clave en la acusación que afronta Álvaro Uribe Vélez por supuesta manipulación de testigos, hecho que aún no finaliza ni tiene un juicio definitivo.

En su columna dominical, Daniel Coronell hizo nuevas revelaciones señalando que la esposa del testigo se convirtió en “el más reciente blanco de Álvaro Uribe”, además de revelar audios de Diego Cadena, quien fuera abogado del expresidente de Colombia.

Posteriormente, en Semana publicaron los chats de Tavo Molina, un hombre que está vinculado a este proceso por la investigación entorno a una finca que, supuestamente, le habrían dado a Monsalve para que declarara en contra de Uribe.

Pasada la una de la tarde, Daniel Coronell escribió en su cuenta de Twitter que “no vamos a caer en el juego de darle importancia a un hebdomadario que la ha perdido”. Hebdomadario hace referencia a una publicación que aparece una vez por semana, así que no hubo ningún insulto, pero sí parecía un mensaje para la revista que dirige Vicky Dávila.

La respuesta de la periodista utilizando el mismo término no tardó en llegar y en la misma red social escribió: “No vamos a caer en la trampa de responder cuanta ofensa se le ocurre a aquel “hebdomadario” que nada que despega… mientras, su creador vive obsesionado con SEMANA porque se le acabó el jueguito al revelar el expediente Uribe”, pues su colega de Los Danieles es uno de los periodistas que ha hecho más revelaciones que enlodan el caso de Álvaro Uribe, ahora en manos de la Fiscalía.

Luego de estas indirectas, Vicky Dávila sacó pecho de su labor al frente de la Revista Semana y alardeó de los millones de lectores que tiene mes a mes. Orgullosa de su trabajo, muy controversial al ser querido y odiado por muchos, mostró los resultados obtenidos en el último mes.

La periodista, que recientemente defendió el permiso que recibió Andrés Felipe Arias para visitar a su familia, también se refirió directamente a Daniel Coronel en un mensaje de Twitter.

Desde la mañana, otro hecho que provocó este rifi rafe fue el texto escrito por Daniel Samper Pizano, quien hizo una crítica al fiscal Francisco Barbosa y le pidió su renuncia, aunque también hizo una mención a la revista Semana.

Por todo lo sucedido, Vicky Dávila alegó que por parte de este grupo de periodistas, liderado por Daniel Coronell, hay un “matoneo” sin “precedentes” contra el medio de comunicación que ella dirige.

Además, recordó que su relación es de vieja data y que su “pecado es no pensar como” él. Estos son los mensajes con los que quiso zanjar la discusión, por ahora.

Eso que @DCoronell y sus amigos hacen es malo para este oficio. En todas partes dice que estamos prácticamente al servicio de la delincuencia. Usted me conoce @DCoronell sabe quién soy, conoce a mi familia y mi casa. Ud sabe que mi pecado es no pensar como ud. No nos persiga más

