Vicky Dávila, que recientemente defendió a Paloma Valencia luego de que su hija le preguntara “¿por qué me pegas?”, no entregó detalles de cuándo se presentó la situación, ni tampoco dio un contexto de ella; no obstante, publicó el video para decir que la mujer cometió un abuso y que violó la ley.

En la grabación difundida en Twitter por la directora de la revista Semana se aprecia a una mujer recostada sobre unas rejas, viendo su celular, mientras al menos 6 soldados le impiden el paso.

En un momento la mujer intenta pasar la barrera humana y es cuando uno de los militares le dice que no puede pasar.

“¿Por qué? ¿porqué soy civil? ¿soy civil?”, dice la mujer, mientras se dirige a otro soldado, al que termina pegándole una cachetada.

En ese momento, el primer militar la aleja del soldado abofeteado y le pide que se retire, pero ella sigue sin hacer caso y pregunta si no la dejan pasar porque está “tomada”.

La actitud de la mujer la reprocha Dávila en su publicación:

“Lo que hace esta señora es un abuso y viola la ley.. Esta mujer le dio una bofetada a un soldado”, escribió adjunto al video que aparece a continuación:

El Ejército Nacional no se ha pronunciado sobre este caso.