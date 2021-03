El Consejo Regional Indígena (CRIC) informó en sus redes sociales de un hostigamiento en ese municipio.

Los hechos se produjeron a unos 30 kilómetros de Caloto, donde sucedió el hecho terrorista del viernes; una zona que queda casi exactamente en la mitad entre Cali y Popayán.

La cuenta de Twitter Colombia Informa publicó un video que muestra lo que serían los proyectiles cruzando la oscuridad de la noche sobre las casas:

El líder estudiantil Hernán Ospina añadió que también se habrían producido hechos violentos en municipios aledaños como Argelia, Suárez y Timbiquí.

No puedo dormir. Lo vivido hoy aquí en el Cauca no se veía ni en los peores tiempos.

Argelia, Caloto, Suárez, Timbiquí y Caldono hoy vivieron una página más de una guerra que pareciera que no tiene fin.

Responsables: El Uribismo y unos violentos que creen defender al pueblo.

