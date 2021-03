green

Los hizo durante una rueda de prensa, citada por Semana, en la que se señaló que 127 autoridades de 10 pueblos indígenas que integran el Cric acordaron no ponerse ninguna de las vacuna contra la COVID-19 que Colombia ha traído.

No obstante, el consejero mayor, Ermes Pete Vivas, aseguró que la medida no es obligatoria; es decir que si algún indígena del Cauca quiere inmunizarse contra la pandemia podrá hacerlo a través del sistema de salud del país.

Los nativos manifestaron que tomaron esa decisión porque no se ha comprobado que las dosis contra la COVID-19 sean 100 % efectivas y porque ellos han controlado el virus con su medicina ancestral y tradicional.

“Es un asunto donde están ensayando con las vacunas y no hay garantía, Por eso nuestras autoridades, amparadas en nuestra sabiduría ancestral, medicina tradicional y plantas medicinales, han tomado esa decisión”, agregó Pete.

Además, señaló que existía “desconfianza” de ellos en el plan de vacunación del Gobierno, por los retrasos para comenzarlo.

La noticia se conoce justos después de la autorización que el Invima dio a la vacuna Janssen, única con dos ventajas, para empezar a aplicarse en todos los territorios del país.

Vacunación contra la COVID-19 en Colombia

Mientras los indígenas del Cauca rechazan las dosis contra el coronavirus, el país sigue avanzando con su plan de vacunación; hasta el momento se han vacunado más de un millón de colombianos, y el Gobierno espera tener 2 millones más inmunizados a mediados de abril.

La primera etapa, donde se vacunaría al personal de salud de primera línea, ya está terminando; ahora empieza la segunda, que consiste en vacunar adultos mayores de 70 años.

Sin embargo, el ministro de Salud, Fernando Ruiz, aseguró que hay departamentos que están atrasados, pues no han aplicado todas las dosis que se les entregaron. Hasta no ponerse al día, advirtió el funcionario, no recibirán más vacunas.

También se han detectado presuntas irregularidades, que alertan de posibles colados. Por eso, la Supersalud pidió explicaciones a 3 departamentos y 3 hospitales.

Asimismo, la entidad alertó que en Bogotá hubo cerca de 400 personas priorizadas para vacunarse, pese a no cumplir con alguna de las condiciones.