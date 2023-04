María Paula Munévar Olmos había desaparecido el pasado jueves 13 de abril en la ciudad de Bogotá, y aunque se afirmaba que la última vez había sido vista en el centro de Bogotá, en el Parque de la Mariposa, la madre de la estudiante de la Pontificia Universidad Javeriana indicó que ella había estado muy cerca de esta institución educativa y desde allí fue su último reporte.

La búsqueda intensa e incansable de su familia, amigos, conocidos, autoridades y personas relacionadas, terminó seis días después con el lamentable hallazgo. En la tarde del miércoles 19 de abril se informó que el cuerpo sin vida había aparecido en la zona nororiental del campus de la reconocida universidad, primero se dio la información a los medios y se confirmó con el comunicado oficial.

(Vea también: María Paula Munévar se habría despedido de sus amigos por chat antes de desaparecer)

Desde que se dio la desaparición, Francia Olmos aclaró que María Paula no se ubicaba bien en Bogotá y que vivían en Cota, abriendo mucho más el panorama de lo que pudo haber pasado con ella. Además, advirtió que no era buena para socializar y que su depresión profunda la hacía lejana a las demás personas.

Ya hablando de los detalles de la desaparición, la mamá de la joven que estudiaba Ciencias de la Información y Bibliotecología dijo que había estado en las instalaciones de la Dian con su padre, Pedro Munévar, y ella se devolvió sola hacia la universidad:

“Hablé con ella como a las 2:00 p. m. y ella me dijo que había hecho una vuelta en la Dian con el papá. Y el papá le dijo que tomara un taxi para la universidad… Lo que hacían era por inmediaciones del Parque Santander (carrera séptima con calle 15)…”, así lo registró Revista Semana en una nota que empezó a dar pistas de lo ocurrido.

El siguiente rastro se tuvo, según lo que la joven le dijo a su mamá, cerca a las instalaciones de la Universidad Javeriana: “Tomó un taxi y me llamó cuando iba llegando a la universidad. Ahí quedó la conversación en este momento”. Por la misma zona, unas horas más tarde, volvió a darse comunicación en la tarde de ese jueves 13 de abril:

“A eso de las 4:00 p. m., ella me llamó de nuevo. ‘Mami, imagínate que no me alcanzó la plata y me tocó sacar por cajero, pero el cajero me dice que no puedo sacar plata porque la tarjeta no está habilitada’… yo la guié por teléfono y me dijo que había entrado a un banco y que le habían dado un turno y dijo que tenía que apagar el celular. Esto para poder sacar plata. Me decía que no tenía dinero y que quería almorzar”.