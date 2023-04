Las autoridades confirmaron el hallazgo del cadáver de la joven de 23 años, hija de un funcionario del Consejo de Estado, que había desaparecido en el centro de Bogotá, el pasado 13 de abril. Por el momento, se desconocen detalles de lo que le ocurrió.

La Universidad Javeriana, donde la joven estudiaba Ciencia de la Información, Bibliotecología y Archivística, emitió un comunicado de prensa para referirse al lamentable desenlace de la búsqueda.

Lamentamos profundamente la muerte de María Paula Munévar Olmos, estudiante de Ciencia de la Información, Bibliotecología y Archivística, quien fue hallada sin vida. Toda nuestra solidaridad con Francia Olmos y Pedro Pablo Munévar, padres de María Paula, y con sus allegados. pic.twitter.com/vZwE6VjwGW — Pontificia Universidad Javeriana (@UniJaveriana) April 19, 2023

“A partir de las investigaciones y la búsqueda continua de las autoridades y del personal de seguridad de la Javeriana, se encontró a María Paula sin vida en la zona nororiental de la universidad, que se encontraba, y se encuentra, cerrada por condiciones invernales. Los hechos están siendo investigados por las autoridades correspondientes”, detalló la Javeriana.

María Paula Munévar: detalles de la desaparición de la estudiante

A la joven se le perdió el rastro el pasado jueves 13 de abril. Ese día habló en con su madre, la señora Francia Olmos, porque se encontraba desorientada (vive en Cota y dijo sentirse perdida en el centro de la capital del país).

Aunque inicialmente se creía que su última ubicación fue el centro de Bogotá, la madre de la joven indicó que realmente habría dejado de conocer su ubicación luego de que se bajó de la estación de Transmilenio de la calle 45.

Los padres de la joven recibieron múltiples llamadas de personas que, supuestamente, vieron a Munévar en en la carrera 68 con calle 72 y en el barrio Nueva York, en la localidad de Kennedy. Sin embargo, la Policía señaló que se trataría de engaños para sacarles dinero.

Según explicó la señora Olmos en Semana, su hija no hablaba mucho, no tenía tantos amigos y sufría depresión: “María Paula no intenta hablar con nadie, no es buena socializando, eso es lo que más nos preocupa. Además ella tiene una condición especial, sufre de depresión profunda recurrente y debe tomar medicinas”, contó.