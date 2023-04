La joven de 23 años es hija de un funcionario del Consejo de Estado y fue vista por última vez en la carrera Novena con avenida Jiménez, el 13 de abril. Ese día vestía saco amarillo, chaqueta azul, jean azul claro, tenis negros y gafas de marco azul.

(Lea también: “La vieron deambulando”: salen pistas de alumna de U. Javeriana desaparecida en Bogotá)

María Paula Munévar estudia Ciencia de la información, Bibliotecología y Archivista en la Universidad Javeriana. El día de su desaparición, habló con su madre porque se encontraba desorientada (vive en Cota y dijo sentirse perdida en el centro de la capital del país).

⚠️⚠️¡Atención! Desde el pasado 13 de abril desapareció María Paula Munevar, quien fue vista por última vez en la Av. Jiménez con 9ª. Cualquier información comunícate a las líneas 123 o 6014824304. ¡Ayúdanos a compartir! #MaríaPaulaMunevar pic.twitter.com/ASWvWEo8go — TransMilenio (@TransMilenio) April 19, 2023

Francia Olmos, madre de la estudiante, dijo a Semana que en la última charla que tuvo con su hija, antes de perderle el rastro, ella le manifestó que estaba desorientada.

“Yo hablé con ella como a las 2:00 p. m. y ella me dijo que había hecho una vuelta en la Dian con el papá. Y el papá le dijo que tomara un taxi para la universidad porque él tenía que hacer otras cosas y no la podía acompañar. Lo que hacían era por inmediaciones del Parque Santander […]. Tomó un taxi y me llamó cuando iba llegando a la universidad. Ahí quedó la conversación”, aseguró.

“A eso de las 4:00 p. m., ella me llamó de nuevo. ‘Mami, imagínate que no me alcanzó la plata y me tocó sacar por cajero, pero el cajero me dice que no puedo sacar plata porque la tarjeta no está habilitada’ […]. Yo le dije: ‘No, dale, no estás desubicada, tranquila. Bájate a la [carrera] 13 y yo te digo dónde hay un banco’”, agregó la mujer.

Según su versión, el hermano de la estudiante le pudo rastrear el computador y supo que estaba por San Victorino, por lo que hay mucha confusión sobre el último lugar que visitó.

Al parecer, Munévar entró a un banco y cuando salió dijo: “Mami, estoy completamente desubicada”. La señora Olmos le dijo que se tranquilizara. “Vete por el mismo sitio y te devuelves”, le dijo, pero enfatiza en que es muy extraño porque ella nunca estuvo en el banco. “No sé, ella se fue cerca de San Victorino”.

Desaparición de María Paula Munévar en Bogotá

La familia de la universitaria ha recibido múltiples llamadas de personas que dicen tener información sobre su paradero, pero la Policía les ha dicho que, por la información que suministran, se podría tratar de estafadores.

Noticias Caracol indicó que varias personas han dicho que vieron a la joven en distintos puntos de la ciudad, pero que esa información está siendo corroborada por la Policía.

Un primer testigo dijo que vio a la estudiante en la carrera 68 con calle 72, sentada en una silla cerca de un puesto de venta de tintos, el pasado sábado en la noche. No obstante, el propietario de dicho local dijo que, al ver la foto de la joven, considera que no era la persona que había estado en el lugar.

La segunda pista que recibió la familia de Munévar fue entregada por un hombre que aseguró “haberla visto deambulando” por el barrio Nueva York, en la localidad de Kennedy. Sin embargo, no hay más detalles sobre su paradero.

Los familiares pusieron a disposición las líneas 3212054707 y 3108754250 en caso de que alguna persona vea a María Paula.