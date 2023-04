Las autoridades confirmaron el hallazgo del cuerpo de la joven de 23 años, que había desaparecido en el centro de Bogotá, el pasado 13 de abril. La estudiante de Ciencia de la Información, Bibliotecología y Archivista fue encontrada este 19 de abril en una zona apartada de la Universidad Javeriana.

María Paula Munévar es hija de Pedro Pablo Munévar, secretario de la sección primera del Consejo de Estado.

Es abogado de la Universidad Católica y especialista en derecho público de la Universidad Externado.

Consejo de Estado

Padre e hija compartieron en la tarde del pasado jueves, horas antes de que la joven desapareciera. Ella estuvo acompañándolo a hacer unas diligencias en el centro de Bogotá. Luego de eso, se separaron y ella agarró camino hacia la Javeriana.

“Yo hablé con ella como a las 2:00 p. m. y ella me dijo que había hecho una vuelta en la Dian con el papá. Y el papá le dijo que tomara un taxi para la universidad porque él tenía que hacer otras cosas y no la podía acompañar. Lo que hacían era por inmediaciones del Parque Santander [carrera Séptima con calle 15]. Tomó un taxi y me llamó cuando iba llegando a la universidad. Ahí quedó la conversación en este momento”, dijo a Semana Francia Olmos, madre de la estudiante.

El centro de la ciudad fue donde él la vio por última vez. Más allá de eso, hay distintas versiones sobre el último lugar en el que la vieron: centro de Bogotá (cerca de La Mariposa), o en inmediaciones de la Universidad Javeriana.

Al sexto día de búsqueda, Pedro Munévar le dijo a El Tiempo que su hija era una persona introvertida y que estaba desesperado por su desaparición. “María Paula es muy tímida. Pedimos el apoyo porque no veo ningún resultado, seis días no es normal. No tengo idea. Estamos desesperados. He recibido la colaboración de mucha gente pero no hay resultado alguno”, indicó.

Muerte de María Paula Munévar, estudiante de la Universidad Javeriana

En un comunicado de prensa, la universidad precisó que la estudiante fue hallada muerta en la zona nororiental de la institución, que se encuentra cerrada por condiciones invernales.

“A partir de las investigaciones y la búsqueda continua de las autoridades y del personal de seguridad de la Javeriana, se encontró a María Paula sin vida en la zona nororiental de la universidad, que se encontraba, y se encuentra, cerrada por condiciones invernales. Los hechos están siendo investigados por las autoridades correspondientes”, detalló la Javeriana.