Sacar la cita con Cancillería para solicitar el pasaporte para usted o algún miembro de su familia se ha convertido en un dolor de cabeza: una página web que, presuntamente, no da a basto y ahora, tramitadores que se aprovechan de la situación para meterle la mano en el bolsillo.

(Vea también: ¿Pasaporte gratis? Estos colombianos son los que podrían sacarlo fácil y en poco tiempo)

Según un reportaje que publicó Semana, se dieron cuenta de una red de corrupción que la Procuraduría denominó como ‘El cartel de los pasaportes’, donde personas inescrupulosas se lucran de la necesidad de las personas por simplemente lograr agendar una cita.

Lee También

De acuerdo con lo que publicó el medio mencionado, la procuradora Margarita Cabello ha manifestado su preocupación por este sistema delincuencial en el que cobran hasta $ 120.000 por un trámite que debe de ser gratuito y sin terceros, al público: “Tenemos información de que hay algún tipo de problemas con los tramitadores y se están vendiendo los puestos. Vamos a estar muy vigilantes para ver dónde está el acto de corrupción”.

Investigadores de Semana reportaron que con material audiovisual suministrado, lograron identificar a uno de estos tramitadores a las afueras de la oficina de pasaportes en la sede de la calle 100 en Bogotá, mientras ofrecía estos servicios para lograr obtener una cita de la forma más rápida posible.

(Lea también: Cuánto cuesta sacar el pasaporte en Colombia, luego de anunciar cambios en la expedición)

Esta persona también mencionó que, en la actualidad, agendar citas desde las 5:00 p.m., como sugiere la página oficial del Ministerio de Relaciones Exteriores, no es posible: “son 1.200 citas no más que dan diarias y hay dos oficinas donde sacan pasaportes. Yo creo que eso lo están manejando”.

Otro de los materiales que logró recuperar el medio mencionado, muestran a un hombre con un chaleco del Ipes (Instituto para la Economía Social de la Alcaldía de Bogotá), ofreciendo el servicio de agendamiento en cercanías de la oficina de pasaportes ubicada en el norte de Bogotá.

“Nosotros cobramos 70.000 por la cita, usted me da sus datos y yo se la tengo mañana. Nosotros a las 5:00 p. m. no podemos hacer nada, toca a las 4:00 p. m. y me envía los datos porque tenemos otro contacto que hace eso. La garantía de nosotros es que le cobramos cuando salga del trámite”, recogió Semana.