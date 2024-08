El canciller Luis Gilberto Murillo estuvo en la oficina de pasaportes que está ubicada en el centro de Bogotá. En el lugar, Murillo entregó varios documentos a algunos ciudadanos que se acercaron al mismo para reclamarlos.

El ministro de Relaciones Exteriores también habló con varias personas que se acercaron al punto, quienes insistieron en la mejora de los servicios consulares. Además, el canciller hizo una importante advertencia que pone en jaque a más de un colombiano.

Según Murillo, todas las personas que tengan el pasaporte en la oficina y aún no lo hayan reclamado, deberán hacerlo antes de 6 meses, pues en caso de que no se haga la diligencia, el documento será destruido.

“Vengan a reclamar sus pasaportes, porque en 6 meses, si no vienen, esos pasaportes tienen que destruirse. Entonces no queremos que hagan ese trámite y después no vengan a reclamar”, dijo Luis Gilberto Murillo.