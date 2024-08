Por: Blu Radio

Un ataque israelí en contra de un colegio y una mezquita dejó como saldo más de 100 personas muertas y heridas. De acuerdo con fuentes internacionales, el objetivo del ataque fue hacia un puesto de mando de Hamas, pero lamentablemente cobró la vida de varias personas que estaban orando en el complejo Al-Tabi’in.

En el comunicado emitido por la Cancillería colombiana, expresan el rechazo enérgico y le piden a la comunidad internacional realizar acciones contundentes condenando el hecho.

“Instamos al Estado de Israel a cumplir sin dilación sus compromisos internacionales con el derecho internacional y el Derecho Internacional Humanitario. Y reafirmamos nuestro llamado al cese al fuego” concluye la carta de Cancillería.

Finaliza catalogando el hecho como una barbarie y lamentan la muerte y ataque a la población palestina.

Colombia condena el ataque de las Fuerzas Militares israelíes contra una escuela en Gaza que ha dejado más de 100 muertos El Ministerio de Relaciones Exteriores hace un llamado a la comunidad internacional para condenar el ataque hecho a una escuela en la Franja de Gaza en las… pic.twitter.com/5hAniFBls7 — Cancillería Colombia (@CancilleriaCol) August 11, 2024

Netanyahu desmiente que ofensiva en Gaza no siga rumbo claro: “El objetivo es la victoria”

El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, desmintió este domingo que su ofensiva en Gaza no tenga un rumbo claro e insistió en que su principal objetivo es “la victoria”, tras la publicación de un artículo en el medio israelí Ynet en el que se cita la frustración de los altos mandos militares por no tener una hoja de ruta a seguir tras once meses de guerra en el enclave palestino.

“Escuché en los medios de comunicación que los combates en Gaza no tienen ningún objetivo y que las decisiones políticas no les dejan avanzar. No es cierto, el objetivo es la victoria. Nuestros soldados están destruyendo a Hamás de manera sistemática con el objetivo de demoler las capacidades militares y gubernamentales, además de liberar a los rehenes “, indicó el mandatario israelí en declaraciones a Ynet durante la reunión de gabinete de hoy.

Soldados entrevistados por Ynet este domingo reconocieron que el Gobierno israelí no ha fijado un “objetivo a largo plazo” sobre la guerra en Gaza y que la situación actual es de “estancamiento”.

“Estamos actuando de acuerdo con decisiones políticas. Hamás actúa como un sistema y estamos tratando de eliminarlo”, recoge el artículo.

Asimismo, la publicación señala que la creciente tensión en la frontera norte de Israel con Hizbulá –disparada estas últimas semanas tras el ataque en Majdal Shams con 12 niños muertos y la posterior muerte de un dirigente de la milicia chií como respuesta israelí- ha aumentado la necesidad de enviar más refuerzos militares a esta parte del país, lo que repercute en las filas que luchan en la Franja.

