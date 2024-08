El líder opositor venezolano Edmundo González se dirigió al presidente Nicolás Maduro, afirmando que defender la verdad no constituye un delito y criticando la falta de acatamiento a la voluntad expresada por el pueblo en los recientes comicios.

Mediante un video compartido en redes sociales, González exhortó al mandatario a detener la violencia, las persecuciones y liberar a los venezolanos detenidos arbitrariamente.

Subrayó que exigir el cumplimiento de la Constitución, protestar pacíficamente para hacer valer la voluntad popular y cumplir con el deber de testigo electoral no son acciones delictivas.

“Señor Nicolás Maduro le hago un llamado en nombre de todos los venezolanos para que detengan la violencia y las persecuciones de inmediato a todos los compatriotas detenidos arbitrariamente, exigir que se cumpla nuestra Constitución no es un delito, protestar pacíficamente para hacer para hacer respetar la voluntad de millones de venezolanos no es un delito, cumplir como testigo electoral cuidar las actas y hacerlas públicas no es un delito”, expresó.