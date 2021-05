El pasado 4 de mayo, el teniente de la Policía Nacional resultó gravemente herido después de que las esquirlas de una botella de vidrio lo impactaran en el rostro mientras estaba al frente del CAI Villamil en Girón (Santander) en medio de las marchas, indicó Noticias Caracol.

Quintana, adicionalmente, manifestó en el espacio informativo que no tiene ningún tipo de rencor en contra de su agresor. Asimismo, invitó a la ciudadanía a que cese la violencia en Colombia durante el paro nacional, que lleva más de 15 días.

“Mi corazón no le guarda rencor a esa persona que me dejó en esta situación. No hay rencor, yo creo que hay un Dios que todo lo ve y él es el que hará justicia”, concluyó el teniente en el noticiero.