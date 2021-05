Arbeláez, que asistió como encargada de la mesa de diálogo con los jóvenes, contó que un cúmulo de noticias falsas llevó a que los jóvenes creyeran que el Gobierno los reunía para hablar, mientras por detrás se llevaban a cabo presuntos operativos violentos de las autoridades.

“Veo que unas personas empiezan a gritar, [decían] que los trajeron al encuentro para matar a la gente en los puntos de concentración. En ese instante, me devuelvo a mi silla y le pregunto al ministro del Interior; se verifica la información con la Policía Nacional y las cámaras, le mandan las fotos de los lugares donde ellos dicen y no hay nadie, no se tiene presencia ni de la Policía, ni del Esmad, ni del Ejército”, detalló Arbeláez en diálogo con RCN Radio.