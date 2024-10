Ya han pasado varias semanas desde que la familia Colmenares volvió a ser noticia por la revelación de Luis Alonso Colmenares, padre de Luis Andrés, al contar en revista Semana que tuvo otro hijo, el cual ya tiene un año.

“Yo tengo un hijo de un año, cumplió un año el 11 de agosto y se llama Jorge Camilo. Se dieron las circunstancias, la persona me dijo que estaba embarazada y yo soy provida, y tengo que enfrentar esta situación. Jorge Camilo tiene el nombre de los dos hermanos”, dijo en su momento Luis Alonso.

Qué dijo la familia Colmenares sobre el nuevo hijo del papá de Luis Andrés

Esto ocasionó una ola de críticas, sobre todo después de la reacción de su otro hijo Jorge Colmenares, quien mostró su sorpresa por la noticia. Además, se supo que el señor Luis Alonso se separó hace un tiempo de Oneida Escobar, la mamá de Luis Andrés con quien se había casado, según detalló la citada revista.

Ahora, pese a los señalamientos, el papá de Colmenares publicó una foto en sus redes sociales que desató revuelo y fue la primera imagen de su nuevo hijo. “Jorge Camilo disfrutando del mar con el papá”, expresó el contador en su cuenta de X mostrando una fotografía del bebé montado en un flotador, según el citado medio.

De hecho, los internautas detallaron que el pequeño de un año tendría un gran parecido con sus hermanos mayores, circunstancia que mencionario varias veces en los comentarios. Uno de los grandes sorprendidos con la noticia fue Jorge Colmenares, quien en la entrevista no ocultó su desazón por el anuncio.

“Pasé de ser el hijo menor a ser hijo único. Ahora soy el hijo mayor, no es fácil asimilarlo. Yo no me he sentado a preguntarle a mi papá cómo sucedió, no he tenido la gallardía”, señaló.

