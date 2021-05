En la tarde de este miércoles, la Comisión Segunda del Senado sesionó para discutir los ascensos de algunos militares y policías propuestos por el presidente Iván Duque.

Entre los oficiales está el director de la Policía Nacional, general Jorge Luis Vargas, y eso provocó críticas de la oposición, pues consideran que no es el momento, justo en medio del paro nacional cuando algunos uniformados de la institución están siendo investigados por abusos que habrían cometido durante las protestas.

Por eso, en la discusión, algunos congresistas pidieron que algunas de esas víctimas fueran escuchadas, entre ellas, “jóvenes que han perdido sus ojos por la represión policial”, según dijo el senador Antonio Sanguino:

Ante el pedido, Paola Holguín respondió que no se podía mirar los heridos de un solo lado y que los uniformados que habían sufrido lesiones también debían ser escuchados.

Sin embargo, el símil que utilizó la senadora uribista fue considerado como cruel, teniendo en cuenta que son varios los manifestantes que perdieron un ojo por el impacto de objetos durante las protestas, la mayoría de ellos lanzados por el Esmad, según sus propias denuncias. Incluso, una de esas víctimas habló el día anterior ante el Senado para pedirle al Ministerio de Defensa que elimine las armas durante las marchas pacíficas.

En su intervención, Paola Holguín les dice a los senadores de oposición:

“Ustedes no hablan de las empresas que se están quebrando y la gente que se está quedando sin empleo por los bloqueos. Ustedes no hablan de la carestía de alimentos y del desabastecimiento de medicina por sus bloqueos. No engañen más. No engañen a los colombianos y no engañen a la comunidad internacional y dejen de estar llorando por un solo ojo”.