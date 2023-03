La congresista del Centro Democrático ha sido una de las voces más fuertes contra la tormenta que enfrentan en la Casa de Nariño, por cuenta de las revelaciones de la exnuera del jefe de Estado.

Days Vásquez reveló chats que tuvo durante dos años con Nicolás Petro en los que da cuenta de movimientos irregulares que hacía con altas sumas de dinero, que según ella, vienen de personajes como Santander Lopesierra, alias ‘el Hombre Marlboro’, exnarco que purgó una condena en Estados Unidos, y del ‘Turco’ Hilsaca, empresario investigado por homicidio y otros delitos.

Desde los sectores más cercanos al presidente de la República defendieron al presidente; en especial después de que la misma Vásquez asegurara que el presidente no tenía conocimiento de las acciones de su hijo, y que el dinero que entregaron esas personas para financiar su carrera a la Presidencia nunca llegó a su campaña.

Sin embargo, como es natural, lo contrario sucedió con la oposición y Valencia fue más allá al poner un manto de duda sobre la victoria del mandatario y a que no conociera lo que estaba pasando. Así lo expresó en un video de sus redes sociales:

“Intentan defenderse diciendo que el presidente no sabía, que todo fue a sus espaldas, pero la realidad es que está en entredicho la elección de Gustavo Petro”.

Además, dijo que todo se vincula al llamado ‘Pacto de la Picota’, que fue otro de los escándalos que ha acompañado el Gobierno actual, y en el que está relacionado Juan Fernando Petro, hermano del presidente.

En el mismo sentido, Paloma Valencia amplió su idea en una entrevista con NTN24 y pidió la renuncia del mandatario:

“Existe la responsabilidad política y en estas situaciones uno no puede estar pensado si se mantiene en el poder o no, uno tiene que pensar lo que le conviene a Colombia y lo mejor para el país es que Petro se haga a un lado. El presidente Gustavo Petro debería renunciar para no hacerle este daño a Colombia”.