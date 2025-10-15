En esta ocasión, hay 45.183 candidatos, 3.358 más que en los comicios de 2021, lo que refleja un aumento en la participación y el interés juvenil en la política local y nacional.

Actualmente, los departamentos con más aspirantes inscritos son Cundinamarca, Antioquia y Boyacá.

Organizaciones como NiñezYA y la Fundación Colombia 2050 impulsan la iniciativa Colombia es YA para fortalecer la formación y motivar el voto joven, especialmente en regiones con alta abstención como Antioquia y Atlántico.

En 2021, solo el 10% de los jóvenes habilitados votaron, principalmente por falta de pedagogía y la fecha de las elecciones, realizadas en diciembre. Esta vez, la jornada se adelantó a octubre y se reforzó la divulgación del proceso.

Los votantes pueden consultar sus candidatos en candidateados.com y su puesto de votación en la página de la Registraduría. Los jóvenes usarán su tarjeta de identidad o cédula para sufragar.

Se espera que con estas mejoras haya una participación más activa y que los nuevos consejeros contribuyan a fortalecer la representación y el liderazgo juvenil en el país.

