En Cali extendieron las medidas de prevención por más días, aunque las restricciones por toque de queda están en horarios menos concurridos.

Además de estas determinaciones, durante la última semana hubo algunos hechos que marcaron la agenda de esa ciudad y los municipios del Valle del Cauca.

Niño ambulante se perdió una semana por jugar videojuegos

En el cierre de la semana se conoció el caso de un preadolescente que duró desaparecido más de una semana. El menor se llama Andrhu Ramírez y es un vendedor ambulante que se perdió desde el pasado 28 de enero. Su madre, Clara Johana Claro había hecho la denuncia desde hace unos días y la cara del joven de 12 años ya se estaba divulgando en los medios locales.

La mujer había señalado que él estaba enojado porque le robaron una tableta que le habían regalado, pero en la tarde del viernes se conoció un video en el que él expresó la razón por la que no volvió a su hogar.

“Yo me metí al [café] internet ese día y me gasté el dinero del producido porque nosotros somos vendedores ambulantes. Al otro día hice lo mismo, por casi seis días”, dijo en este video compartido por su familia.

Atención. Apareció en menor de 12 años, Andru Ramírez, quien se encontraba desaparecido desde hace varios días. El menor fue encontrado, gracias a los noticieros y las redes sociales. Su madre, Clara Johana, explica lo que ocurrió con su hijo. pic.twitter.com/QZewVBKPBe — CaliWeb (@CaliWebCo) February 5, 2021

El día más caliente del año

Días calurosos se están viviendo en algunas ciudades del país y la capital del Valle del Cauca no es la excepción. El pasado jueves, la ciudad vivió el día más caliente del año y registró 33 grados a las 3:00 p.m.

Actor se accidentó, pero no estaba borracho

Mauro Bastidas, quien hace unos meses recibió un disparo en la cara, sufrió un accidente de tránsito mientras viajaba con su hija y otros miembros de su familia. El hecho terminó con el vehículo contra un árbol y una de sus tías tuvo fractura en una pierna, pero nadie más sufrió otra herida de consideración.

En sus redes sociales, el actor publicó un video aclarando la situación. Allí contó que no estaba tomado y que esto sucedió porque, debido a la falta de señalización en la vía, no se percató de una curva y cuando frenó terminó chocando porque el carro derrapó.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Mauro Bastidas (@maurobastidas)

Gestos de Palavecino ¿a la hinchada?

El atacante argentino, quien no pudo irse para River Plate como quería, volvió a jugar con el Deportivo Cali y anotó un gol. Sin embargo, en su celebración puso sus manos en los oídos y eso no gustó a los hinchas, quienes fueron los que más criticaron su decisión de no actuar en las fechas anteriores para, supuestamente, avanzar en su salida del equipo vallecaucano.

Mantienen prohibición de parrillero hombre

Con el Decreto 0044 de 2021 se extendió por seis meses esta determinación con la que buscan mitigar los homicidios y los hurtos en Cali.

Las personas que incumplan con esta medida deberán pagar 32 salarios diarios legales vigentes y será la Policía Metropolitana la encargada de hacer cumplir esa medida.