El rastreo telefónico al también ganadero, esposo de la exreina María Mónica Urbina, lo hizo la Fiscalía en medio de la investigación de un crimen que le atribuyeron a Hernández. No obstante, el periodista Gonzalo Guillén dio a conocer, a través de La Nueva Prensa, que en la interceptación a la que tuvo acceso hay conversaciones en las que el ‘Ñeñe’ “dice a sus interlocutores ser el eje de una operación de compra de votos en la Costa Norte para el hoy presidente, Iván Duque, por orden del expresidente y senador Álvaro Uribe”.

Guillén publicó parte del informe que entregó la Dijín de la Policía, y allí se lee que Hernández habla con una mujer a la que mencionan con las letras MD (mujer desconocida), y que le dice: “Yo, ayer, le decía a Priscila que nos tenemos que poner las pilas. Hay que buscar una plata para pasar debajo de la mesa, para soltarla en los departamentos”.

Y MD, responde: “Yo conseguí mil paquetes [estaría hablando en millones], lo que necesito es unos empresarios y uno les da la lista. Yo tengo una empresa que les da la plata y nadie va a saber”.

En la misma conversación, pero en otro aparte, la mujer afirma: “Me mandó Iván y Uribe para Manaure, Uribia, Riohacha y Maicao, tenemos que ganar en La Guajira”.

Además de la charla sobre compra de votos en las pasadas elecciones, Hernández hace referencia a que se aprovechó de un dinero que le “robaron” al excandidato Germán Vargas Lleras.

Blu Radio también publicó este reporte de la Policía Judicial y dijo que ya fue “trasladado a la unidad que investiga delitos electorales” debido a que allí se menciona el uso de dineros para campañas políticas.

Además, la emisora dice que consultó al expresidente Álvaro Uribe por la mención de su nombre en la conversación y porque también aparece en una foto con el ‘Ñeñe’ Hernández, y que él “negó haber intervenido en el manejo de dineros en la campaña del presidente Duque”.

De hecho, el hoy senador Uribe también se refirió al tema a través de su cuenta de Twitter.

1/3 Ñeñe Hernández: Temas de plata ni con Ñeñe, con nadie;

lo mío todo declarado y lo del Pte Duque lo manejó Luigi con todo rigor; — Álvaro Uribe Vélez (@AlvaroUribeVel) March 4, 2020

Este señalamiento sobre supuesta compra de votos para la campaña de Duque se suma a la ya conocida declaración que entregó la prófuga excongresista Aída Merlano, desde Venezuela, que apuntó directo a la familia Char y al empresario Julio Gerlein, su amante.

“Julio [Gerlein] me dice: ‘Cálmate, no te preocupes porque con Duque, recuerda, estoy haciendo una gran inversión con él. Y apenas él sea presidente, mamita, todo se va a solucionar. Ten fe porque le hice una gran inversión, no solo yo, también los Char’”, aseguró la exsenadora, en entrevista con Vicky Dávila.

De Hernández se puede resumir que fue asesinado en mayo de 2019 en Brasil en medio de un presunto atraco, que lo relacionan con la banda del señalado narcotraficante Marcos Figueroa y que apenas unos meses después de su muerte la Fiscalía le aplicó extinción de dominio a varias de sus propiedades, con el argumento de que el ‘Ñeñe’ habría financiado esa organización criminal.

El día del asesinato de Hernández, el expresidente Uribe lamentó lo sucedido en Twitter, y la emisora publicó ese trino junto con la foto en donde estaban los dos.