En entrevista con Vicky Dávila, para Semana, Aída Merlano aseveró que en la segunda vuelta de las pasadas elecciones presidenciales, los caciques políticos, que se debían a la familia Char, se unieron para comprar votos a favor de Iván Duque; y que incluso el ahora jefe de Estado se reunió con el empresario Julio Gerlein para hablar de la “inversión” que el costeño iba a hacer.

“Julio [Gerlein] me dice: ‘Cálmate, no te preocupes porque con Duque, recuerda, estoy haciendo una gran inversión con él. Y apenas él sea presidente, mamita, todo se va a solucionar. Ten fe porque le hice una gran inversión, no solo yo, también los Char’”, aseguró la exsenadora.