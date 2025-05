Para nadie es un secreto que la situación de la energía en la costa norte de Colombia no es nada sencilla, pues las personas ya están acostumbradas a pagar altas sumas de dinero por más de que se han quejado y denunciado el tema porque al final poco los escuchan.

Sin embargo, hay momentos en los que las personas pierden la paciencia y terminan cometiendo actos de los cuales después se arrepienten porque las consecuencias son mucho peores.

Eso, de hecho, fue lo que ocurrió en Santa Marta, pues una mujer, cansada de los cobros excesivos y que no le quitaran el reporte de una deuda que había pagado, explotó y terminó rompiendo los vidrios de la oficina del centro en esa ciudad.

Tal como se puede ver en un video compartido en las redes sociales, la mujer sale de la oficina bastante molesta, coge una piedra y ataca la estructura, rompiendo los vidrios.

Este es el video:

#EnVideoEC Una mujer protagonizó un acto de furia en la ciudad de Santa Marta al romper los vidrios de una oficina de la empresa de energía Air-e. El incidente, captado en video, ha generado reacciones en redes sociales. Según testigos, la mujer actuó impulsada por la… pic.twitter.com/OFZ8N2BAlH — El Callejero se la pilla primero (@ElCallejeroSM) May 5, 2025

Esto, por su puesto, asustó y preocupó de gran manera a quienes estaban al interior de la oficina, por lo que alertaron a las autoridades. En cuestión de segundos aparecieron dos agentes de la Policía con el objetivo de detener y llevar a la estación a la mujer por atentar contra una entidad pública, pero cuando la iban a esposar, quienes estaban presenciando el hecho comenzaron a gritar y chiflar para evitar que se la llevaran.

Lo cierto es que después se conoció que la mujer estaba peleando porque tenía una deuda de cuatro millones de pesos que, según ella, ya había saldado, pero pese a eso seguía reportada y esa misma cantidad le seguía saliendo en su recibo de energía. Al no encontrar una respuesta adecuada por parte de los trabajadores de Air-e, decidió salir y atentar contra la fachada del lugar.

Esta es una situación que no es fácil de manejar por parte de Air-e, ya que aunque ha tomado decisiones importantes como perdonar ciertas deudas y ya no cobrar el servicio de seguridad en la factura, los precios siguen siendo bastante altos y el servicio no siempre es el mejor, por lo que los usuarios se siguen quejando.

