Este lunes se viralizó ampliamente en redes sociales el relato de una joven que denunció a través de Tik Tok que, a pesar de que tiene toda la sintomatología propia de un contagio con COVID-19, en su empresa la están obligando a ir a trabajar porque no tiene una incapacidad médica.

Lo contado por la mujer causó rechazo en miles de usuarios, quienes también se quejaron de que muchas empresas en Colombia no están actuando de la forma más responsable con sus empleados. Esa fue una reflexión que también se generó en la opinión pública desde esta mañana, luego de que se conocieran las aglomeraciones de personas en Transmilenio. A pesar de que Bogotá estaba en cuarentena para esta jornada, una cantidad considerable de compañías hizo que sus trabajadores laboraran como un día normal.

La protagonista de la denuncia que se hizo viral estaba tan angustiada al respecto que no pudo contener el llanto. Además, incluyó en su reclamo a su EPS, que le pidió que fuera hasta una de sus sedes para que un doctor la examinara y determinara si le daba o no la incapacidad.

“Tengo COVID, seguramente. No me han llegado los resultados. Pero es lo más probable porque tengo fiebre de 39, me duele absolutamente todo, tengo tos y un montón de cosas más. Pero adivinen qué. Mañana me toca ir a trabajar porque no tengo incapacidad, porque no te dan una incapacidad cuando te hacen la prueba. En el trabajo me dijeron que, sin incapacidad, no puedo no ir. Me toca ir”, expresó con rabia la mujer.

Después de relatar eso, la joven continuó señalando la forma como actuó su EPS. “Llamo a la EPS y me quieren hacer recorrer toda Bogotá para que me atienda un médico, para ver si me da incapacidad. Entonces, el aislamiento vale culo. Con razón no se ha controlado este virus en este país, porque es que la gente tiene que seguir yendo a trabajar. Si alguien puede saber qué hacer, que porfa me diga”, concluyó la denunciante.

Las autoridades en el país les han pedido a los ciudadanos que denuncien este tipo de situaciones, pero en las redes sociales también se reflexionó en torno a las consecuencias que traería para un empleado denunciar a la empresa en la que trabaja. Este es el video en el que la mujer expresa el drama que está viviendo por estas horas: