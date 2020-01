Villa, en su cuenta de Twitter, reveló las conversaciones con Madelayne, pero hizo énfasis en que no dirá “una sola palabra” sobre el caso hasta que Medicina Legal publique el informe sobre la muerte de su hija.

Para reforzar su teoría de que Madelayne fue asesinada y que se encontraba en buen estado anímico antes de su fallecimiento, Villa publicó varias conversaciones en las que se pueden ver los deseos de la joven de empezar a estudiar Filosofía, sin dejar el Derecho, para así obtener una doble titulación.

Incluso, madre e hija hablan de las proyecciones como profesional de la menor, y se plantean la posibilidad de que ella llegue a convertirse en fiscal o magistrada.

Si bien en una de las conversaciones Madelayne dijo que se sentía “triste, indignada, impotente y preocupada” por la coyuntura del país, aseguró a su madre que esa situación impulsaba sus “ganas de contribuir a un mejor país”.

Estos son los chats entre Madelayne Ortega y su mamá:

Nada de lo que haga me va a devolver a mi hija, tengo la plena seguridad de que Made no se suicidó y no pienso decir una sola palabra hasta que medicina legal no se digne a dar el informe final. @zonacero @elheraldoco @FiscaliaCol #MadelayneVíctimaDelParo pic.twitter.com/hXEcgLxUFh

— KAREN SOFIA VILLA (@KSVV84) January 21, 2020