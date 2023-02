Entre las protestas de taxistas de este miércoles hubo un ausente: Hugo Ospina. A este autodonimado líder del gremio de transportes que le gusta hablar en medios de comunicación sobre tarifas y demás –pues hasta propuso subir la mínima en Bogotá– no lo vieron en las calles este 22 de febrero.

La razón, dice un video que grabó, es que las manifestaciones que hacen en las calles son en contra del Gobierno, y él no está de acuerdo porque considera que sí han recibido ayudas con la disminución del Soat y otras decisiones en los últimos seis mes.

En ese mismo mensaje, Hugo Ospina dijo que sí saldrá a las calles si se entera que el Gobierno quiere reglamentar las plataformas y ahí fue donde se metió con los motociclistas que trabajan allí.

“Sigo en el diálogo social con el Gobierno, salvo, por disposición contraria, que vayan a legalizar los vehículos particulares y motos en Colombia; ahí si estaremos al frente, con todos los actores de la industria, para defender al sector del taxi”, dijo.

Aunque la mayor pelea de Ospina es contra los conductores de plataformas como Uber, Didi, InDriver y otras más, en las que también trabajan miles de taxistas porque allí también se ofrece el servicio de ellos, el mensaje contra la motos es cada vez más contundente.

En el país son pocas las aplicaciones conocidas que transportan a personas en moto, pero el líder de taxista también está en contra de su reglamentación y allí afectaría el trabajo de miles de motociclistas.

Motociclistas contra Hugo Ospina: qué dicen

Hace unas semanas, uno de los grupos más grandes de Bogotá le dedicó un video a este líder de taxistas. El mensaje lo manda ‘Fuchi’, que lidera a los Street Brothers.

“Señor, no amenace al país. No quiera pasar por encima de las personas que trabajan honestamente. Usted no es nadie para acabar el trabajo en las plataformas. No es nadie para hablar mal de los otros gremios y querer crear controversia”, le dijo ‘Fuchi’ a Hugo Ospina.

El mensaje estuvo respaldado por un gran grupo de motociclistas que quiere demostrar que están más unidos que los taxistas y que se apoyarán entre ellos para que las 100.000 conductores de moto que trabajan en aplicaciones no se vean afectados.