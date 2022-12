Este sábado 17 de diciembre, el Gobierno Nacional expidió el documento que legaliza el Soat con descuento del 50 % para 2023, el cual busca cobijar a cerca de 15 millones de vehículos a nivel nacional.

(Vea también: ¿Ahora sí aumentará la edad de pensión en Colombia? Gustavo Petro ya tomó una decisión)

Tal y como se explica en el documento, motos con un cilindraje de hasta 200 c.c., taxis, microbuses urbanos, vehículos de negocio, buses, busetas y flotas hacen parte del grupo de beneficiarios que podrán adquirir el seguro obligatorio a menor precio a partir del próximo año.

Desde el Gobierno explicaron que adquirir el Soat con descuento no es una “cosa que sea inmediata”, pues el ministro de Transporte, Guillermo Reyes, informó que algunos conductores deberán esperar a que se les venza para poder comprar uno nuevo a mitad de precio.

“Esto no es una cosa que sea inmediata, porque quienes tienen el Soat vigente, hasta que no se les vence y no saquen uno nuevo, no van a tener derecho a la reducción”, dijo el jefe de cartera en RCN Radio.